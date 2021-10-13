Педагогов, которые не привьются от COVID-19 до начала ноября, отстранят от работы, - Минздрав

Приказ об обязательной вакцинации вступит в силу через три недели.

Педагогов, которые не привьются от COVID-19 до начала ноября, отстранят от работы, - Минздрав
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Министерство здравоохранения предупредило, что педагогов, которые не привьются от COVID-19 до начала ноября, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Об этом говорится в комментарии Минздрава по поводу досрочных школьных каникул.

Педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для работы во время карантина. "Если до ноября сотрудники сферы образования будут без прививки против COVID-19, то они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы", - говорится в сообщении.

Приказ №2153 об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных профессий был зарегистрирован в Минюсте 7 октября. Он вступит в силу через месяц со дня его опубликования.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений, независимо от типа и формы собственности.

По данным Министерства образования и науки, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже 83,8% педагогов.

Динамика вакцинации положительная, и только шесть областей пока не достигли отметки в 80%. Это Херсонская, Ровенская, Волынская, Ивано-Франковская, Одесская и Львовская области.

Если по состоянию на 1 октября из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных работников почти 15% украинских школ работали в онлайн-режиме, то сейчас таких вдвое меньше - только 7,7%.

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