Шмыгаль в Швеции принял участие в международном форуме памяти Холокоста

Премьер заверил, что в Украине нет места для антисемитизма.

Шмыгаль в Швеции принял участие в международном форуме памяти Холокоста
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду принял участие в Международном форуме по вопросам памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе своего выступления он заявил, что Украина настроена решительно реагировать на любые проявления антисемитизма, ксенофобии, нетерпимости и не допускать распространения преступлений на почве ненависти.

Шмыгаль заявил, что трагедия Бабьего Яра, которая произошла во время Второй мировой войны на территории Украины, является "вечным напоминанием о необходимости предпринятия совместных решительных превентивных усилий по предотвращению возрождения тоталитарных идеологий, проявлений нетерпимости на этнической почве".

Премьер-министр добавил, что Украина стала первой страной на постсоветском пространстве, которая еще в 90-е годы прошлого века включила тему "Холокост" как обязательную для изучения учащимися всех школ страны.

Он также заявил, что в Украине наименьший показатель распространенности антисемитских настроений в Восточной Европе.

Международный форум по вопросам памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом собрал представителей 70 стран и организаций. Его результатом должно стать подтверждение и пересмотр норм Стокгольмской декларации 2000 года и принятие новых норм, среди которых главное - борьба с антисемитизмом и отрицанием Холокоста.

Он должен был состояться еще в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отложили на 2021 год. В его работе приняли участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, государственный секретарь США Энтони Блинкен, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Франции Эммануэль Макрон и другие мировые лидеры.

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