Киевская власть окажет материальную помощь почти 32 тысячам защитникам и защитниц

В этом году помощь составляет от 800 до 1500 гривен.

Киевская власть окажет материальную помощь почти 32 тысячам защитникам и защитниц
Фото: Lb.ua

По случаю Дня защитников и защитниц Украины семьям участников Революции Достоинства и АТО/ООС будет оказана материальная помощь от Киевской городской власти. Выплаты получат 31 623 киевские семьи. Об этом сообщает сайт КГГА.

«Выплата материальной помощи - одна из многих мер по поддержке ветеранов АТО, участников Революции Достоинства, их семей. В этом году помощь составляет от 800 до 1500 грн. Всего же ее получат 31 623 киевлянина. Все выплаты происходят в рамках реализации городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам», - отметила заместитель Виталия Кличко Марина Хонда.

Материальную помощь в размере 1500 грн получат киевляне - члены семей лиц, смерть которых связана с участием в революции Достоинства с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, а также члены семей погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в АТО, в том числе добровольцев и других.

По 800 -1000 грн от киевской власти выплатят киевлянам, которые получили телесные повреждения разной степени тяжести во время участия в массовых акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

900 грн составляет материальная помощь киевлянам, которые защищали независимость Украины в АТО, в том числе бойцам-добровольцам.

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