На планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатов

Каждый сертификат имеет QR-код, который подтверждает подлинность документа.

На планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатов
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Украинским полицейским установили на планшеты программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

12 октября состоялось совещание с участием главы НПУ Игоря Клименко, заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина и главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой. Во время этого совещания речь шла о наработке алгоритма действий по проведению превентивных мероприятий в местах большого скопления людей.

Клименко со своей стороны отметил, что основной задачей этих трех ведомств является максимальное принятие мер по соблюдению карантина и минимизация заражения граждан в местах, которые способствуют распространению коронавируса - в частности, - в общественном транспорте, развлекательных заведениях, в том числе в ночных клубах, рынках, учреждениях общественного питания.

Клименко отметил, что правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам зарплату и наполняет бюджет государства, должен работать, установил возможность их работы даже в красной зоне.

"Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности", - сказал он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что из-за подделывания документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел. Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций.

Как сообщалось, Кабмин ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.

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