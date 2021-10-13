СБУ разоблачила коррупционные схемы при ремонте украинской бронетехники

Организаторы сделки заказывали некачественные гусеничные ленты, а чиновники Минобороны - "закрывали" на это глаза.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила коррупционный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, которое входит в структуру "Укроборонпрома".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Установлено, что организаторы сделки заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица военного представительства Минобороны - "закрывали" на это глаза.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением), в помещении госпредприятия и в помещениях фигурантов производства состоялись обыски. Во время них обнаружено документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также партию некачественных запчастей к бронетехнике.

Фото: ssu.gov.ua

По предварительной оценке специалистов-экспертов в военной сфере, они не соответствуют указанным в тендерной закупки требованиям.

Продолжаются следственные действия для установления всех эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности причастных лиц.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в июле Рада приняла закон о преобразовании концерна "Укроборонпром" в государственное акционерное общество.