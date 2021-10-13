Украина пока не просила Грузию выдать Саакашвили

"Мы выбираем наилучший метод. Это может быть не только экстрадиция".

Украина пока не просила Грузию экстрадировать Михаила Саакашвили, который с 1 октября находится под арестом в Тбилиси.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в среду.

"Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили. Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет беспрепятственный доступ. Уже состоялись несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию. Мы изучаем юридическую сторону этого дела и выбираем наилучший алгоритм, который будем применять в этом случае", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина не бросает своих граждан в беде за границей и объявит о своих дальнейших шагах по делу Саакашвили, как только будет принято какое-то решение.

"Это может быть не только экстрадиция", - добавил Кулеба.

Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году, он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к лишению свободы. Поэтому, приехав в Грузию, Саакашвили сразу попал за решетку.

В настоящее время Саакашвили является гражданином Украины, где возглавляет исполком при Национальном совете реформ.

Представители грузинских властей уже несколько раз заявили, что Грузия не собирается выдавать Саакашвили Украине.