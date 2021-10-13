Верещук заявила, что фракция "Слуга народа" обсуждала ее кандидатуру на должность министра обороны

Депутат отметила, что понимает все риски, которые могут возникнуть в случае ее назначения.

Депутат фракции "Слуга народа", член оборонного парламентского комитета Ирина Верещук сообщила, что ее кандидатура обсуждалась "слугами" на должность министра обороны. В то же время с президентом разговора у нее на этот счет не было.

Об этом она заявила в эфире телепрограммы, сообщает 24 канал.

При этом депутат говорит, что готова взять на себя такую ответственность, если ее назначение министром поддержат президент и коллеги по парламенту.

"У меня нет "хочу" или "не хочу" (стать министром. - Ред.) Мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность", - заявила она.

По словам Верещук, она готова возглавить оборонное ведомство, поскольку имеет высшее военное образование, и ее муж военный.

"У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, вся среда, я постоянно общаюсь. Я мама сыновей, я хорошо знаю, что надо, один из них - военный сейчас, лейтенант. Поэтому я хорошо знаю, куда я иду, и понимаю, какой риск для меня это составит и репутационный и политический, но кто-то должен это делать", - высказалась она.

Напомним, информация о возможной отставке нынешнего министра обороны Андрея Тарана появилась еще летом. Источники LB.ua во власти говорили, что он был среди кандидатов на "точечные ротации" в Кабинете министров.

Подготовку отставки некоторых министров официально подтверждали и депутаты, и президент, при этом фамилий не называли. Как сообщали LB.ua собственные источники в правительстве, в Кабмине на первую декаду октября были запланированы кадровые ротации - но о возможности увольнения Тарана уже не говорили, только о министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романе Абрамовском и министре аграрной политики и продовольствия Романе Лещенко.

Кадровые ротации в правительстве планировали обсудить на заседании фракции СН в Трускавце, впрочем, потом решили провести для этого отдельное заседание.