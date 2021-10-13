В Беларуси против Тихановской и Латушко возбудили дело за "присвоение звания должностного лица"

Следственный комитет обвиняет их в "создании псевдоорганов власти" за рубежом.

В Беларуси против Тихановской и Латушко возбудили дело за "присвоение звания должностного лица"
Фото: svaboda.org

Следственный комитет Беларуси возбудил еще одно дело против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко. Они якобы создали псевдоорганы государственной власти Беларуси за рубежом.

Об этом заявил представитель СК Сергей Кабакович в эфире телеканала "Беларусь 1", передает Белсат.

Дело открыто по статье 382 Уголовного кодекса (произвольное присвоение звания или полномочий должностного лица), санкции по которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора, в нарушение требований Конституции Беларуси, создали псевдоорганы государственной власти и ведомства и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, они вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", - заявил представитель СК.

Напомним, Тихановская была соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси в августе 2020 года.

По итогам выборов Александр Лукашенко, который бессменно правит страной уже почти три десятилетия, вновь провозгласил себя победителем. По данным ЦИК Беларуси, он набрал 80% голосов, однако этим цифрам в стране мало кто верит.

Достоверных рейтингов кандидатов не было, но, по данным некоторых организаций, которые пытались вести наблюдение за подсчетом голосов, большинство избирателей проголосовали за Тихановскую. Выборы проходили с многочисленными нарушениями, местных наблюдателей не пускали на участки, международные вообще не были приглашены.

Альтернативный подсчет голосов избирателей, который проводили с помощью специальной интернет-платформы, показал, что Тихановская выиграла выборы президента Беларуси в первом туре.

Павел Латушко - белорусский дипломат, посол Беларуси в Польше (2002-2008 годы), Франции (2012-2019 годы), министр культуры Беларуси (2009-2012 годы). В августе 2020 года приказом министра культуры Юрия Бондаря Латушко уволили с должности гендиректора Купаловского театра. Причиной стало то, что 14 августа он осудил подавление мирных акций протеста против фальсификаций на выборах в Беларуси. Также Латушко участвовал в демонстрациях на площади Независимости и в "Марше за свободу".

Латушко последовательно использует белорусский язык в официальных отношениях.

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