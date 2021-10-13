В Беларуси против Тихановской и Латушко возбудили дело за "присвоение звания должностного лица"

Следственный комитет обвиняет их в "создании псевдоорганов власти" за рубежом.

Следственный комитет Беларуси возбудил еще одно дело против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко. Они якобы создали псевдоорганы государственной власти Беларуси за рубежом.

Об этом заявил представитель СК Сергей Кабакович в эфире телеканала " Беларусь 1", передает Белсат.

Дело открыто по статье 382 Уголовного кодекса (произвольное присвоение звания или полномочий должностного лица), санкции по которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора, в нарушение требований Конституции Беларуси, создали псевдоорганы государственной власти и ведомства и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, они вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций", - заявил представитель СК.

Напомним, Тихановская была соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси в августе 2020 года.

По итогам выборов Александр Лукашенко, который бессменно правит страной уже почти три десятилетия, вновь провозгласил себя победителем. По данным ЦИК Беларуси, он набрал 80% голосов, однако этим цифрам в стране мало кто верит.

Достоверных рейтингов кандидатов не было, но, по данным некоторых организаций, которые пытались вести наблюдение за подсчетом голосов, большинство избирателей проголосовали за Тихановскую. Выборы проходили с многочисленными нарушениями, местных наблюдателей не пускали на участки, международные вообще не были приглашены.

Альтернативный подсчет голосов избирателей, который проводили с помощью специальной интернет-платформы, показал, что Тихановская выиграла выборы президента Беларуси в первом туре.

Павел Латушко - белорусский дипломат, посол Беларуси в Польше (2002-2008 годы), Франции (2012-2019 годы), министр культуры Беларуси (2009-2012 годы). В августе 2020 года приказом министра культуры Юрия Бондаря Латушко уволили с должности гендиректора Купаловского театра. Причиной стало то, что 14 августа он осудил подавление мирных акций протеста против фальсификаций на выборах в Беларуси. Также Латушко участвовал в демонстрациях на площади Независимости и в "Марше за свободу".

Латушко последовательно использует белорусский язык в официальных отношениях.