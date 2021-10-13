США в ноябре откроют наземные границы для вакцинированных путешественников, - AP

США в ноябре откроют наземные границы для вакцинированных путешественников без уважительной цели въезда. Запрет на такие поездки действовал 19 месяцев из-за коронавируса, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленные источники во власти.

Новые правила позволят полностью привитым иностранцам въезжать в США из Канады и Мексики независимо от цели поездки. Подробнее об этом правительство должно объявить сегодня, 13 октября. Планируется также ослабить ограничения для авиаперелетов.

По словам источника агентства, во время путешествий в США на авто, поездом или на пароме будут спрашивать о наличии вакцинации в рамках стандартной проверки таможни и пограничной службы. По усмотрению правоохранительных органов могут проверить доказательства получения прививки.

ПЦР-тест для этого нужен не будет. Сейчас для того, чтобы попасть в США самолетом, все еще нужны отрицательные результаты анализов на ковид.

Источники также утверждают, что в США будут пускать вакцинированных всеми одобренными ВОЗ вакцинами, а не только теми, которые используются непосредственно в Штатах.

Сейчас, согласно информации на сайте МИД Украины, в США , независимо от гражданства и места проживания путешественников, действуют ограничения на авиасообщение. Все пассажиры обязательно должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до путешествия.