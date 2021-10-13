Арахамия дважды за локдаун летал в Вену на частном самолете, принадлежащем структурам Фирташа, - СМИ

"Это как Uber - вызвать Uber, вы не понимаете, каким самолетом вы туда полетите".

Арахамия дважды за локдаун летал в Вену на частном самолете, принадлежащем структурам Фирташа, - СМИ
Фото: 24tv.ua

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дважды за период карантина и закрытых границ летал в Вену на частном самолете, принадлежащем связанным с олигархом Дмитрием Фирташем структурам.

Об этом говорится в расследовании УП "Идентификация Брауна. Тайные встречи и скрытые перелеты Давида Брауна".

Журналист Михаил Ткач сообщил, что информацию о перелетах депутата, включая документы, получил от источников в правоохранительных органах. Оба раза Арахамия во время закрытого авиасообщения летал с женой.

Сам депутат утверждает, что цель обеих поездок была личная и была связана со здоровьем.

"Там нет никакой политики или подтекста какого-либо. Причина у меня реально важная - это медицинская причина", - отметил нардеп.

По словам Ткача, глава фракции СН подтвердил цель поездки документально. Жена Арахамии дважды заказывала через грузинскую турфирму медицинские услуги, включая трансфер. Стоимость каждой из поездок - 24 тысячи евро.

При этом Арахамия отметил: "оказалось, что этот самолет принадлежит структурам Фирташа, сдан в какую-то авиакомпанию, где количество бортов насчитывает несколько сотен. Это как Uber - вызвать Uber, вы не понимаете, каким самолетом вы туда полетите".

Нардеп отметил, что платил за эти поездки сам, но "формально оплачивает жена, потому что если я сейчас в декларации оплачиваю перелет, я должен делать сообщение в НАПК, и вся страна потом во всех новостях напишет: Арахамия куда-то улетел. Это неправильно".

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