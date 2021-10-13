РоSSия предложила США взаимно отменить визовые ограничения для дипломатических учреждений

Представители двух государств обсудили состояние и перспективы развития отношений между странами.

12 октября состоялась встреча между старшим заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и заместителем министра иностранных дел РоSSии Сергеем Рябковым, на которой РоSSия предложила Соединенным Штатам взаимно отменить визовые ограничения, введенные для дипломатических представительств.

Как сообщает пресс-служба МИД РоSSии, стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделили вопросам, касающимся функционирования иностранных представительств РоSSии и США на территории друг друга.

"Предлагаем снять все ограничения, которые вводились с обеих сторон в течение последних нескольких лет", - сообщили в МИД РФ .

РоSSия с 1 августа запретила нанимать на работу в американские посольства россиян или представителей третьих стран. Из-за этого в американском посольстве в Москве остались работать лишь 100 дипломатов - против 400 роSSийских дипломатов в Соединенных Штатах.