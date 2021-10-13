Министр обороны США на следующей неделе посетит Украину

Кроме Украины, глава Пентагона посетит Грузию и Румынию.

Министр обороны США на следующей неделе посетит Украину
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Украину. Визит будет осуществлен в рамках европейского турне главы американского министерства.

Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

"Министр (Ллойд Остин - ред.) и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они посетят Грузию, Украину, Румынию. Министр завершит это важное турне в Брюсселе с союзниками и партнерами на встрече министров стран НАТО", - сказал Кирби.

Заседание глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе состоится 21-22 октября.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/rIoGV3UYIO

— Department of Defense ?? (@DeptofDefense) October 12, 2021

Напомним, что во время рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Глава Пентагона на встрече заявил, что Соединенные Штаты будут стоять рядом с нашей страной, поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность, помогать в противодействии роSSийской агрессии. Он также выразил поддержку стремления Украины к обретению членства в НАТО.

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