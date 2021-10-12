РоSSия сорвала работу гуманитарной рабочей группы ТКГ, - Гармаш

РФ срывает переговоры на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной вспышкой смертности от COVID-19.

РоSSия сорвала работу гуманитарной рабочей группы ТКГ, - Гармаш
Представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Работа гуманитарной рабочей группы Трехсторонней контактной группы была сорвана из-за появления приглашенной РФ так называемой "общественного эксперта" из ОРДЛО Майи Пироговой, которая в Украине осуждена за терроризм.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Ну и новость из гуманитарной рабочей группы. Ее работу снова сорвала своим появлением террористка Майя Пирогова. Это нельзя назвать иначе, чем преднамеренным срывом Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной спровоцированным Москвой вспышкой смертности от коронавируса", - написал Гармаш в Facebook.

Напомним, ранее Сергей Гармаш заявил, что оккупанты попросили Украину передать останки боевика, погибшего под Славянском в 2014 году. Однако они отказали Украине в передаче тела военного ВСУ.

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