В Украине введут "знак безопасности" для гостиниц с полностью вакцинированным персоналом

Предварительно предполагается, что реализация пилотного проекта начнется до конца 2021 года.

Глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив заявила, что для отелей с полностью вакцинированным персоналом до конца 2021 года будет введен "Знак безопасности".

Как сообщила Олеськив агентству "Интерфакс-Украина", Государственное агентство развития туризма Украины разработало проект акта Кабинета Министров об утверждении порядка реализации пилотного проекта "Свидетельство безопасности объектов размещения".

Этим Порядком устанавливается регламент мониторинга и оценки объектов размещения (гостиниц) в соответствии с Временными рекомендациями по организации противоэпидемических мероприятий в гостиницах на период карантина в связи с распространением короновирусной болезни (COVID-19), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 12 мая 2020 №22.

"Сейчас проект акта проходит согласование структурными подразделениями ГАРТ. Предварительно предполагается, что реализация пилотного проекта начнется до конца 2021 года", - отметила Олеськив.

Напомним, накануне Кабинет министров усилил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.