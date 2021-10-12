Меморандум с местными общинами не решает проблемы подорожания газа, - Тимошенко

Меморандум, предложенный правительством местным громадам, не решает проблему подорожания газа. Сотни населенных пунктов по всей стране уже сейчас оказались перед опасностью остаться в морозы без отопления. Об этом по итогам встреч с мэрами нескольких городов Сумской области заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«В меморандуме записали, что газ для детских садов и больниц будет стоить 13 гривень за кубометр. Это в 13 раз дороже себестоимости добычи нашего газа. Но и по 13 гривень его не существует - по 47 гривень предлагают его бюджетным учреждениям! В 47 раз дороже себестоимости! «Нафтогаз» получает сверхприбыли, а людей и местные бюджеты вгоняют в долги. Эти безобразия и коррупция должны быть немедленно прекращены», - отметила лидер «Батькивщины».

По словам Юлии Тимошенко, для устранения несправедливости и защиты людей ее команда разработала законопроект №4680. Он предусматривает, что газ отечественной добычи направляется на нужды населения и бюджетных учреждений с 30% рентабельностью. Как и было до 2014-го года.

«Местные бюджеты сейчас не могут платить за газ столько, сколько требует правительство. У общин просто ни на что не хватит средств. Все пойдет в трубу. Мы предложили план спасения ситуации. Для его воплощения требуются считанные дни и политическая воля. Достаточно одной команды главы государства для того, чтобы изменить историю. И это означает, что мы сохраним в бюджете очень много денег, а нашим гражданам дадим надежду на тепло в домах», - отметила глава «Батькивщины».

Юлия Тимошенко отметила, что поставит перед руководителями правительства вопрос, почему, вопреки договоренностям, бюджетным учреждениям присылают платежки с ценой, которая в три раза больше согласованной.

Также команда «Батькивщины» будет настаивать на срочном принятии изменений в бюджет, которые увеличат «газовые» компенсации для общин, которые в них больше всего нуждаются.

«Если столько платить за газ, то больше уже денег ни на что не хватит. С такой ситуацией и с пустыми газовыми хранилищами в зиму входить нельзя», - подытожила Юлия Тимошенко.