Киевский активист Выговский нашел в своем авто устройство для слежения движения

Ему советуют обратиться в полицию, однако, предмет пока не отдавать.

Киевский общественный деятель и активист Николай Выговский нашел в своей машине неизвестное устройство, похожее на средство для слежения.

Он опубликовал соответствующее фото в соцсетях.

Выговский рассказал, что во время движения обратил внимание на необычный звук со стороны днища авто. Он остановился и нашел устройство, прикрепленное на магните.

"Только снял со дна машины вот такую штуку на магните. Подобное на трекер, но разбирать пока не решаюсь. Как вообще действовать в подобных ситуациях?", - написал активист.

В комментариях к записи ему советуют обратиться в полицию, однако, предмет пока не отдавать.

Позже Выговский сообщил, что разобрал устройство. Оно оказалось трекером движения.

"Разобрал странное устройство, которое нашел прикрепленным на магните к своему авто. Это - трекер движения. Имею две основные гипотезы кто это и за что", - написал он.

Активист также поделился двумя предположениями относительно тех, кто мог устроить за ним слежку.

"Гипотеза №1. Основная. Строительная мафия. Я немного помогаю архитектурной общественности, которая борется против законопроекта 5655... Гипотеза №2. Те, кому стало больно от Марша за Киев !, который я помогал организовывать", - написал Выговский.

Николай Выговский - бывший координатор движения "Честно" и один из авторов "реанимационного пакета реформ". Он пытался пройти в Раду на последних выборах от партии "Голос".

Напомним, в декабре 2019 года киевлянин задержал мужчину, который пытался прикрепить к автомобилю трекер для слежения.