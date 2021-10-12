Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ у Зайцевого

В течение текущих суток со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

У Зайцевого позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - отметили в штабе.

Напомним, с полуночи и на 7:00 вторника, 12 октября, нарушений режима прекращения огня в районе операции Объединенных сил не фиксировали.