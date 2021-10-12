"Можно в один день" - Минздрав решил убрать интервал между вакцинацией от ковида и гриппа

Стоит предупредить врача, в какую руку сделана прививка, чтобы другой укол был в другую руку.

Министерство здравоохранения Украины решило убрать интервал между вакцинациями. Теперь прививки от гриппа и коронавируса можно делать в один день.

Об этом сообщил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает Суспільне.

По его словам, решение было принято 27 сентября на заседании Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).

"Сейчас этот период составляет 14 дней до и 14 дней после. Но при рассмотрении этого вопроса мы приняли рекомендацию, и она уже утверждена Минздравом на штабе по контролю инфекций 1 октября, что вакцину против других инфекционных болезней мы можем вводить в один день с вакциной против COVID-19, или с любым интервалом", - отметил Лапий.

Единственное - нужно предупредить врача, в какую руку сделана прививка, чтобы другой укол был в другую руку, подчеркнул эксперт.

"То есть человек может прийти на вакцинацию против COVID-19, но в другую конечность мы можем провести вакцинацию против гриппа, или с любым интервалом. Главное отметить, в какую руку мы ввели вакцину против COVID-19", - уточнил Лапий.

На вопрос о том, насколько безопасно прививаться от гриппа после перенесения коронавируса, Лапий отметил: "Мало того, что безопасно, но и нужно. Но лучше это делать после периода изоляции, чтобы не подвергать опасности других людей и персонал лечебного заведения, где вы будете прививаться".

Напомним, с начала вакцинальной кампании в Украине от ковида были привиты 7,6 млн человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы более 6 млн человек.

В 2021-2022 году в Украине ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2. В аптеки планируют доставить примерно 1 млн доз вакцин от гриппа.