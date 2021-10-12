ВОЗ признала необходимость третьей прививки от COVID-19 для отдельных людей

Она нужна людям со слабым иммунитетом и пенсионерам, которым кололи Sinovac.

Консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации признала необходимость третьей прививки от COVID-19 для отдельных людей.

Об этом сообщается на сайте ООН .

Они рекомендуют делать дополнительную прививку для людей со слабой иммунной системой, которые имеют повышенный риск тяжелого заболевания. В их случае стандартной первичной вакцинации может быть недостаточно, считают эксперты.

Кроме того, они советуют делать третью прививку людям, которым более 60 лет и они были вакцинированы китайскими вакцинами от Sinovac или Sinopharm. "Выполняя эту рекомендацию, страны должны сначала стремиться к максимальному охвату этой возрастной группы двумя дозами, и только потом вводить третью дозу, начиная с самых старших лиц", - говорится в сообщении на сайте ООН .

Reuters со ссылкой на представителя этой экспертной группы пишет, что третью дозу китайской вакцины следует делать через один-три месяца после второй прививки. Эксперты ВОЗ объяснили свою рекомендацию опытом Латинской Америки, который показал худшую эффективность этих вакцин среди пожилых людей.

Напомним, что ранее ВОЗ призвала богатые страны не делать прививки третьей дозой, чтобы не создавать дефицит вакцины для бедных регионов. Несмотря на это в Израиле, США и ряде других стран уже начали делать третьи прививки.

Министерство здравоохранения Украины заявляло, что третьи прививки пока не планируются. Вместо этого государство пока рассматривает полную ревакцинацию через год после базовой.