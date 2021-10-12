Южанина: власть растеряна и не знает, как бороться с теневым рынком сигарет

"Борьба с теневым рынком не имеет никакого успеха, стала провальной".

Южанина: власть растеряна и не знает, как бороться с теневым рынком сигарет
Нина Южанина
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Нина Южанина считает провальной борьбу с теневым рынком сигарет в Украине.

Об этом она сказала на круглом столе, организованном Growford Institute, Институт Горшенина.

"Борьба с теневым рынком не имеет никакого успеха, стала провальной. Причин тому несколько. Что будет дальше происходить, я не могу сказать даже ориентировочно, потому что я вижу полную растерянность в профильном комитете, где я работаю, и не вижу какого-то понимания, каким путем идти в этой борьбе, в Министерстве финансов", - заявила она.

По ее словам, решение властей часто принимаются на эмоциях и без глубокого понимания рынка. По мнению Южаниной, именно таким есть налоговый законопроект №5600, где заложили, в том числе, повышение акциза на сигареты.

"Мне кажется, что законопроект 5600 будет принято в ближайшее время. Очевидно, что у власти нет другой альтернативы, где взять быстрые и гарантированные деньги, и они видят их в этом направлении", - сказала она.

Депутат сомневается, что повышение ставок приведет к ожидаемому повышению налоговых поступлений.

"Я давала запрос о соотношении повышения проиндексированной ставки, которая работает с 1 января 2021 года, и поступлений в бюджет - есть ли прямая корреляция? Ее нет. Но не все это воспринимают как факт. Если говорить о количестве сигарет, с которых уплачены налоги, и сравнить с прошлым соответствующим периодом, они значительно меньше, чем были. Это на самом деле означает либо уменьшение производства или увеличение теневого оборота", - сказала Южанина.

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