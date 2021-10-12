Более 30 стран мира договорились сократить выбросы метана для борьбы с изменением климата

32 страны мира присоединились к проекту "Глобальное метановое обязательство", обязавшись до 2030 года сократить выбросы метана на 30%.

Об этом сообщила администрация президента США Джо Байдена.

Проект готовится к климатической конференции ООН , которая состоится в ноябре в Шотландии. Ее цель - убедить страны присоединиться к общим мероприятиям и удержать повышение среднегодовой температуры к 2100 году в пределах 1,5 градусов. Это порог, после которого резко возрастает вероятность аномальной жары, засухи, неурожая и коллапсов экосистем, пишет "Радио Свобода".

Метан - второе по распространенности вещество в атмосфере после углекислого газа, что влияет на увеличение температуры. Он активно выделяется на свалках, от домашнего скота и из-за таяния вечной мерзлоты. В краткосрочной перспективе метан может быть даже опаснее, чем углекислый газ: за двадцать лет он нагревает атмосферу в 80 раз сильнее.

"Сократить загрязнения метаном - это самая быстрая доступная нам возможность предотвратить острые климатические риски", - заявил Фред Крупп, президент Фонда защиты окружающей среды.

Обязательства по сокращению выбросов метана поддержали уже девять из 20 крупных загрязнителей. Это США и страны Европейского союза, а также Канада, Индонезия, Пакистан, Мексика, Нигерия, Аргентина и Ирак.

Украина пока не присоединилась к этому проекту, но не исключает этого. 11 октября министр защиты окружающей среды Романа Абрамовский обсудил такую возможность с представителем Белого дома Ричардом Дюком.

"Безусловно, Украина поддерживает уменьшение выбросов парниковых газов. И это отражено в нашем обновленном Национально определенном взносе к Парижскому соглашению. Борьба с выбросами метана является чрезвычайно важной для достижения климатических целей до 2030 года и первоочередной задачей для ограничения глобального потепления на уровне ниже 2 градусов Цельсия согласно Парижскому соглашению. Мы четко осознаем, что метан по своему потенциалу в повышении глобальной температуры в десятки раз выше, чем СО2. Уже доказано, что одна тонна метана за 20 лет нагревает атмосферу в 83 раза больше, чем одна тонна СО2. Для сокращения выбросов метана Украина имеет внедрять соответствующие меры в нефтегазовом и угольном секторах, сфере управления отходами и сельском хозяйстве. Убежден, что на этом пути Украина имеет большой потенциал по значительному, возможно, даже большему, чем предлагается уменьшению выбросов метана", - заявил по этому поводу Абрамовский.