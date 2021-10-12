"Напомни о каждом": в Киеве провели акцию в поддержку пленных и пропавших без вести

Фото: Lb.ua

В центре Киева проходит акция в поддержку граждан, которые находятся в плену в РоSSии и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Организаторы акции - Украинская ассоциация пленных, Объединение родных пропавшего без вести НАДЕЖДА, Ассоциация семей пропавших без вести НАДЕЖДА ВОСТОК, Ассоциация семей пропавших без вести, Эдельвейс.

Они напомнили, что год назад состоялась всеукраинская акция "Напомни о каждом", посвященная проблемам пленных, пропавших без вести и их родственникам.

Фото: Lb.ua

"Прошел год. Ни одна из проблем, внимания к которым требовали участники акции, не решена. Освобождение пленных - не произошло. Закона о статусе пленных - не принято. Единого реестра пропавших без вести - не создано. Поисковых групп - не организовано. Закона о военных преступлениях - не утверждено. Координация между пострадавшими и властью - не происходит", - отметили организаторы.

Поэтому родственники и близкие пропавших сегодня, 12 октября, в 11:00 собрались в центре Киева на акцию под лозунгом "Украина, мы есть!". Родственники пленных и пропавших без вести проехали в столицу со всей Украины. Они выстроили у Офиса президента живую "Стену надежды", чтобы напомнить власти о невыполненных обещаниях.

"Напомним о каждом, кто забыл свои обещания, забыли о своей ответственности за освобождение из плена и поиску пропавших без вести наших сограждан. Напомним о каждом, кто не может или не хочет, наказать палачей украинцев. Напомним о требования (предложения), которые уже год ожидают поддержку и выполнения", - отмечают организаторы.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Требования участников акции следующие:

Сформировать при президенте Координационный совет по вопросам пленных, пропавших без вести и членов их семей. Ввести в состав трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести. Принять закон О статусе пленных. Закон, который законодательно зафиксирует правовой статус находившихся и сейчас находящихся в плену, и закрепляет необходимую им социальную помощь. Включить в состав Комиссии по вопросам пропавших без вести по особым обстоятельствам представителей семей пропавших без вести.

Отмечается, что акция будет бессрочной.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, в августе под Офисом президента состоялась акция в поддержку законопроекта о военных преступниках. "Центр Гражданских Свобод" провел перфоманс "Ожидание убивает". Часть участников акции примотали к стульям черным скотчем, чтобы показать, насколько психологически и физически тяжело находиться в плену с малыми шансами на свободу.