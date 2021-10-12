Беларусь закроет свое консульство в Нью-Йорке

С 17 октября граждане США должны получать визу для въезда в Беларусь.

Консульство Беларуси в Нью-Йорке будет закрыто 21 октября на требование США .

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление консульства.

Гражданам Беларуси, проживающим на территории соответствующего консульского округа, включая Канаду, придется обращаться за услугами в посольство Беларуси в Вашингтоне.

Сейчас дипучреждение в Нью-Йорке уже перестало отвечать на телефонные звонки, принимать и обрабатывать документы, отправленные по почте.

Документы, поступившие после 8 октября, будут перенаправляться в посольство. А доступ в консульство будет прекращен после 15 октября. С 17 октября американские граждане должны получать визу для въезда в Беларусь .

Эти шаги были предприняты после того как в августе режим Александра Лукашенко в ответ на новые американские санкции потребовал, чтобы Вашингтон до 1 сентября сократил персонал своего посольства.

Напомним, в августе Беларусь в ответ на новые американские санкции отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США . Она должна была стать первым полноценным руководителем американского посольства с 2008 года. Соединенным Штатам также предложили до 1 сентября сократить численность посольства в Минске до пяти человек.

Беларусь также приостановила согласование всех проектов, грантов и программ по линии правительства США .

Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол США Карен Стюарт, а штат посольства был максимально сокращен.

За последние 10 лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах. В последние месяцы президентства Дональда Трампа послом в Беларуси было назначено Джули Фишер, но она так и не смогла завершить аккредитацию.

Сейчас посольство возглавляет временный поверенный Рубен Арутюнян.