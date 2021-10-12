Беларусь закроет свое консульство в Нью-Йорке
С 17 октября граждане США должны получать визу для въезда в Беларусь.
Консульство Беларуси в Нью-Йорке будет закрыто 21 октября на требование США.
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление консульства.
Гражданам Беларуси, проживающим на территории соответствующего консульского округа, включая Канаду, придется обращаться за услугами в посольство Беларуси в Вашингтоне.
Сейчас дипучреждение в Нью-Йорке уже перестало отвечать на телефонные звонки, принимать и обрабатывать документы, отправленные по почте.
Документы, поступившие после 8 октября, будут перенаправляться в посольство. А доступ в консульство будет прекращен после 15 октября. С 17 октября американские граждане должны получать визу для въезда в Беларусь.
Эти шаги были предприняты после того как в августе режим Александра Лукашенко в ответ на новые американские санкции потребовал, чтобы Вашингтон до 1 сентября сократил персонал своего посольства.
Напомним, в августе Беларусь в ответ на новые американские санкции отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США. Она должна была стать первым полноценным руководителем американского посольства с 2008 года. Соединенным Штатам также предложили до 1 сентября сократить численность посольства в Минске до пяти человек.
Беларусь также приостановила согласование всех проектов, грантов и программ по линии правительства США.
Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол США Карен Стюарт, а штат посольства был максимально сокращен.
За последние 10 лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах. В последние месяцы президентства Дональда Трампа послом в Беларуси было назначено Джули Фишер, но она так и не смогла завершить аккредитацию.
Сейчас посольство возглавляет временный поверенный Рубен Арутюнян.