Беларусь закроет свое консульство в Нью-Йорке

С 17 октября граждане США должны получать визу для въезда в Беларусь.

Беларусь закроет свое консульство в Нью-Йорке
Фото: suyarkov.com

Консульство Беларуси в Нью-Йорке будет закрыто 21 октября на требование США.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление консульства.

Гражданам Беларуси, проживающим на территории соответствующего консульского округа, включая Канаду, придется обращаться за услугами в посольство Беларуси в Вашингтоне.

Сейчас дипучреждение в Нью-Йорке уже перестало отвечать на телефонные звонки, принимать и обрабатывать документы, отправленные по почте.

Документы, поступившие после 8 октября, будут перенаправляться в посольство. А доступ в консульство будет прекращен после 15 октября. С 17 октября американские граждане должны получать визу для въезда в Беларусь.

Эти шаги были предприняты после того как в августе режим Александра Лукашенко в ответ на новые американские санкции потребовал, чтобы Вашингтон до 1 сентября сократил персонал своего посольства.

Напомним, в августе Беларусь в ответ на новые американские санкции отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США. Она должна была стать первым полноценным руководителем американского посольства с 2008 года. Соединенным Штатам также предложили до 1 сентября сократить численность посольства в Минске до пяти человек.

Беларусь также приостановила согласование всех проектов, грантов и программ по линии правительства США.

Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол США Карен Стюарт, а штат посольства был максимально сокращен.

За последние 10 лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах. В последние месяцы президентства Дональда Трампа послом в Беларуси было назначено Джули Фишер, но она так и не смогла завершить аккредитацию.

Сейчас посольство возглавляет временный поверенный Рубен Арутюнян.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Гвардейцы и пограничники проводят на границе с Беларусью совместную операциюГвардейцы и пограничники проводят на границе с Беларусью совместную операцию
Волынский полицейский перечислил 800 тыс. гривен бюджетных средств своей теще
Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности главы Верховной РадыРазумков запустил процедуру своего отзыва с должности главы Верховной Рады
В случае необходимости Беларусь превратится в единую военную базу с РоSSией, - ЛукашенкоВ случае необходимости Беларусь превратится в единую военную базу с РоSSией, - Лукашенко
Украина должна построить госграницу с РоSSией и Беларусью за два года, - МонастырскийУкраина должна построить госграницу с РоSSией и Беларусью за два года, - Монастырский
Беларусь выдает нелегальным мигрантам военную форму, - польские пограничникиБеларусь выдает нелегальным мигрантам военную форму, - польские пограничники
Зеленский: Украина имеет потенциал для увеличения своей роли в снабжении пищевой продукциейЗеленский: Украина имеет потенциал для увеличения своей роли в снабжении пищевой продукцией
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Беларусь заявила об обстреле пограничного столба с территории УкраиныБеларусь заявила об обстреле пограничного столба с территории Украины
Во время учений на границе с Беларусью СБУ нашла схрон с оружиемВо время учений на границе с Беларусью СБУ нашла схрон с оружием
Последние новости
Подгружаем последние новости