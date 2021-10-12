В Луганской области возле автотрассы нашли тайник с противотанковыми минами

Силовики считают, что схрон обустроили боевики "ЛНР" еще в 2014 году.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила, что в Луганской области нашли схрон боевиков с арсеналом военных средств поражения. Среди изъятого - выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, а также мины с взрывателями.

"Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона. По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР» для совершения диверсий. При осмотре тайника правоохранители изъяли: 13 противотанковых мин ТМ-62м, 7 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100, 8 боевых гранат с запалами, 3 взрывателя к противотанковым минам", - сообщается на сайте СБУ .

По данным ведомства, в настоящее время продолжаются поиски лиц с целью привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua