Обнародован текст заявления по итогам 23-го саммита Украина - ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен встретились сегодня Киеве для проведения 23-го саммита Украина - ЕС и приняли совместное заявление.

Его текст опубликован на сайте Офиса президента:

1. Мы собрались сегодня, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации и предусмотренной им углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства. ЕС подтвердил свою непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

2. Мы подтвердили нашу решительную приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС , в частности, путем продолжения тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижения реформ и содействия устойчивому экономическому росту, поддержки «зеленой» и цифровой трансформации и повышения стабильности.

3. Мы признали европейские устремления Украины и приветствовали ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации и в контексте его вступления в силу в сентябре 2017 года, после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года. Мы напомнили, что эффективная имплементация Соглашения об ассоциации и предусмотренной им углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая связана с более широким процессом регуляторного сближения и соответствующими необходимыми реформами, будет способствовать созданию условий для углубления экономических и торговых отношений с ЕС , которые приведут к дальнейшей постепенной экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС , как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Мы договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации и подчеркнули взаимные обязательства для достижения этой цели.

4. Мы приветствовали уже достигнутые результаты имплементации Соглашения об ассоциации и успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала существенному росту двусторонних торговых потоков с начала ее применения в январе 2016, и превращению ЕС в крупнейшего торгового партнера Украины. Мы также признали прогресс, достигнутый Украиной в регуляторном приближении к праву ЕС , необходимом для надлежащего функционирования УВЗСТ.

5. Мы подвели итоги текущего всестороннего обзора достижения целей Соглашения, как это предусмотрено статьей 481. Мы приветствовали обмен нашими соответствующими оценками с целью презентации совместной оценки на двустороннем саммите в 2022 году в Брюсселе.

6. Мы признали текущие достижения и важность дальнейшего укрепления Восточного партнерства на основе общих ценностей и принципов дифференциации, инклюзивности и совместной собственности, а также в связи с этим вспомнили декларацию саммита Восточного партнерства 2017 года. Мы положительно отметили инициативу трех ассоциированных партнеров, направленную на усиление координации между ними и углубление сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами и ЕС . Мы с нетерпением ожидаем 6-го саммита Восточного партнерства в 2021 году, который должен утвердить амбициозные долгосрочные цели и новое поколение приоритетов на период после 2020 года.

7. Был продемонстрирован высокий уровень солидарности, единства и взаимной преданности в противостоянии пандемии COVID-19, которая стала беспрецедентным вызовом для систем здравоохранения и экономик Украины и государств-членов ЕС . Мы отметили благодарность украинского руководства и граждан за помощь ЕС , в том числе за предоставление вакцин против COVID-19. Пакет помощи объемом 190 миллионов евро и программа макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, которые ЕС мобилизовал для Украины с целью преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий, значительно превышают объемы помощи от ЕС любому другому партнеру. Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать над обеспечением доступа к вакцинам против COVID-19 в рамках платформы COVAX, в том числе через механизм передачи вакцин ЕС , и предоставление Украине вакцин через него государствами-членами ЕС . Мы приветствовали принятие ЕС решения о совместимости Европейского цифрового COVID- сертификата и украинского цифрового сертификата для взаимного облегчения передвижения людей во время ограничений COVID-19, и признали достижения Украины в этой связи.

8. Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформирования, и согласились с необходимостью дальней активизации этих усилий. Мы приветствовали историческое открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Мы вновь подтвердили, что всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для укрепления стабильности Украины и ее будущего успеха. В этом контексте мы приветствовали принятие изменений в Законы Украины «О Высшем совете правосудия» и «О судоустройстве и статусе судей», которые имеют решающее значение для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Мы подчеркнули необходимость скорейшего внедрения этих реформ и реформы Конституционного Суда. Мы также приветствовали восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества.

9. Мы подчеркнули необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами. ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизация"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвали Украину к дальнейшим шагам в этом направлении. ЕС подтвердил свою постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией. Украина подтвердила свою приверженность ратификации Римского устава, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.

10. Мы подчеркнули важность реформы сектора безопасности, в частности, принятие закона о Службе безопасности Украины, который обеспечивает прочную основу для преобразования Службы безопасности Украины в современный орган с четко определенными функциями и тщательным демократическим контролем в соответствии с международными принципами и лучшими практиками.

11. Мы признали важность дальнейшего укрепления сотрудничества для противодействия гибридным угрозам и борьбы с дезинформацией. ЕС и в дальнейшем будет поддерживать стабильность Украины, в частности, путем укрепления независимых СМИ и соответствующей нормативно-правовой базы, а также обмена лучшими практиками по свободе СМИ и медиа-грамотности, стратегическим коммуникациям и поддержки украинских инициатив в борьбе с дезинформацией. Мы подчеркнули важную роль, которую играют гражданское общество, молодежь и независимые СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, а также в контексте противодействия дезинформационным кампаниям, направленным против Украины и ЕС , реализуемым, в частности, Россией . Мы приветствовали проведение первого кибер-диалога между Украиной и ЕС 3 июня 2021 года, и с нетерпением ожидаем следующего раунда во втором квартале 2022 года. Мы подчеркнули важность углубления межинституционального сотрудничества по вопросам кибербезопасности.

12. Мы также отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) и усиленного сближения Украины с Общей внешней политикой и политикой безопасности (ОВПБ), и в этом контексте напомнили о совместном обязательстве продвигать принципы, закрепленные в Соглашении об ассоциации, в частности, в статье 7 (2). Мы с нетерпением ожидаем участия Украины в военной операции ЕС «Алтея» и отметили желание Украины участвовать в отдельных проектах программы Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). ЕС изучит возможности дальнейшей поддержки устойчивости Украины, в частности, в сфере профессионального военного образования.

13. Мы приветствовали успешное применение безвизового режима для граждан Украины. Мы подчеркнули важность дальнейшего соблюдения критериев либерализации визового режима и ускорение связанных с этим реформ. Мы приветствовали возобновление необязательных путешествий, которые были приостановлены в связи с эпидемией COVID-19. Мы приветствовали недавно начатые переговоры о присоединении Украины к Европейской миграционной сети (ЕММ) в качестве наблюдателя.

14. ЕС подтвердил свою постоянную существенную поддержку Украины с четкой привязкой к эффективному внедрению реформ и политик. ЕС напоминает, что с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали беспрецедентный пакет кредитов и грантов объемом более 17 млрд евро. ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС , включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Мы приветствовали презентацию ЕС Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства и его флагманские инициативы для Украины, мобилизовать до 6,47 млрд евро государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки восстановления после пандемии и договорились о его быстром внедрении. ЕС подтвердил текущую гуманитарную поддержку пострадавшему от конфликта населению на востоке Украины в размере 25,4 млн евро в 2021 году. Кроме того, мы отметили важную роль Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии (SGUA) и Консультативной миссии ЕС для реформы гражданского сектора безопасности (КМЕС).

15. Мы приветствовали выполнения условий чрезвычайной Программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и приняли к сведению решение о выделении второго транша объемом 600 млн евро. Мы подчеркиваем важность продолжения соответствующих реформ. Мы подтвердили важность поддержания макроэкономической стабильности Украины и соблюдения обязательств перед МВФ .

16. Мы ожидаем дальнейшего укрепления экономической интеграции на основе регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации в следующих областях:

• Мы приветствовали начало переговоров по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в соответствии со статьей 29 (4) Соглашения об ассоциации. Мы согласились полностью соблюдать обязательства в рамках УВЗСТ (в том числе путем урегулирования торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы, и обеспечения того, чтобы использование процедур торговой защиты во всех случаях полностью соответствовало стандартам ВТО), а также продолжить обсуждение и пересмотр путей совершенствования имплементации УВЗСТ, чтобы раскрыть ее полный потенциал и в дальнейшем развивать и продвигать двустороннюю торговлю. Мы приветствовали одобрение «Приоритетного плана действий по усилению имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина-ЕС (УВЗСТ) на 2021-2022 годы».

• Мы приветствовали начало диалога по Европейскому зеленому курсу и зеленому переходу Украины. Сторона ЕС приветствовала стремление Украины приблизить свою политику и законодательство к Европейскому зеленому курсу и подтвердила свою приверженность поддержке Украины в этих усилиях с помощью широкого спектра доступных инструментов и в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Сторона ЕС приветствовала утверждение Украиной обновленного Национально определенного взноса по Парижскому соглашению и предложила Украине принять долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития, включая промежуточные цели, с обязательной целью по достижению климатической нейтральности не позднее 2050 года, а также внедрять реформы, которые будут способствовать и ускорять ее зеленый переход. Украина представила свою позицию относительно механизма пограничной корректировки углерода (CBAM). ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину в вопросе зеленого перехода, в том числе по разработке политики углеродного ценообразования в контексте предложенного ЕС механизма пограничной корректировки углерода (CBAM).

• Мы приветствовали завершение переговоров по обновлению приложений по финансовому сотрудничеству (Приложение XLIV), телекоммуникационным услугам, почтовым и курьерским услугам, международному морскому транспорту (Приложение XVI и) Соглашения об ассоциации и ожидаем подобного прогресса в отношении приложений по приближению таможенного законодательства (Приложение XV ), окружающей среды и климата (Приложения XXX-XXXI), политики по вопросам аудиовизуальной сферы (Приложение XXXVII), учреждения и деятельности компаний, корпоративного управления, бухгалтерского учета и аудита (Приложения ХХХИV, XXXV, XXXV), а также защиты прав потребителей (Приложение XXXIХ ). Мы договорились активизировать усилия для преодоления вызовов в сферах климатических воздействий, окружающей среды и биоразнообразия, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации и в соответствии с Парижским соглашением.

• Мы приняли во внимание текущую предварительную оценку готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA) и приветствовали начало второго этапа предварительной оценки инфраструктуры качества. Мы приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании между Европейским Союзом и Украиной о начале стратегического партнерства в области сырья с целью достижения более тесной интеграции цепей стоимости в сферах сырья и аккумуляторов.

• Мы договорились о важности дальнейшего сотрудничества по интеграции энергетических рынков и энергетических систем Украины с энергетическим рынком ЕС на равных условиях на основе подтвержденных обязательств Украины по завершению реформирования рынка электроэнергии и газа, включая эффективное выполнение обновленного приложения XXVII к Соглашению об ассоциации. Мы договорились о создании рабочей группы высокого уровня в рамках нашего двустороннего энергетического партнерства для ускорения реформ рынка электроэнергии и газа в Украине. Мы также согласились координировать дальнейшие шаги по интеграции рынков газа и электроэнергии. Сторона ЕС подтвердила свою полную поддержку синхронизации интегрированной энергосистемы Украины с европейской сетью ENTSO-E после выполнения всех необходимых технических и рыночных предпосылок.

• Мы подтвердили роль Украины как стратегической страны для транзита газа и подтвердили свою поддержку продолжению транзита газа по территории Украины после 2024 года. Мы подчеркнули важность продолжения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по усилению европейской энергетической безопасности. В контексте существующих и будущих газотранспортных систем на территории Украины и ЕС мы подтвердили наши совместные обязательства по полному применения действующего законодательства ЕС и обязательств по Соглашению об ассоциации. Мы также согласились максимально использовать имеющиеся энергетические сети и мощности друг друга, а также проводить консультации и координацию в соответствующих ситуациях по развитию инфраструктуры, которые могут повредить интересам обеих сторон. Мы подчеркнули необходимость полного применения законодательства ЕС в сфере энергетики и конкуренции. Украина и ЕС подчеркнули важность совместной работы против любых потенциальных усилий третьих сторон использовать энергию как оружие, в частности, в контексте последствий для стабильности транзита газа по территории Украины. Мы подчеркиваем важность энергетического партнерства между Украиной и ЕС на высоком уровне для обсуждения стратегических аспектов энергетического сотрудничества, которое обеспечит платформу для усиления энергетической безопасности и зеленого перехода в Украине и ЕС .

• Украина отметила усилия по достижению полного взаимного режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникационных услуг присоединением к Единому цифровому рынку ЕС в рамках Соглашения об ассоциации. ЕС приветствовал продолжающуюся вовлеченность Украины в выполнение своих обязательств в сфере телекоммуникационных услуг, которые, в случае их полного выполнения, могут привести к применению режима внутреннего рынка для этого сектора. В этом контексте была подчеркнута важная роль эффективного и независимого регулятора в сфере телекоммуникаций. Мы отметили прогресс в реализации совместного рабочего плана по электронным доверительным услугам, который ведет к возможному соглашению, которое должно базироваться на приближении к законодательству и стандартам ЕС . Мы приветствовали договоренность по обновлению Приложения XVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС .

• Мы договорились о важности совершенствования транспортного сообщения между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства в целях содействия торговле, дальнейшего развития надежных и устойчивых транспортных связей и поддержания контактов между людьми. Мы приветствовали подписание Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве и ожидаем его скорейшего вступления в силу, что будет способствовать развитию взаимных связей, в частности, путем создания условий для новых коммерческих возможностей для авиакомпаний Украины и стран-членов ЕС . Мы приветствовали текущую работу по включению внутренних водных путей Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), и мы согласились относительно важности существенного прогресса Украины в реформировании системы железнодорожного транспорта.

• Мы приветствовали подписание Соглашения об участии Украины в программе «Горизонт Европа», программе исследований и обучения «Евратом» и программе «Креативная Европа». ЕС также приветствовал готовность Украины участвовать в программах ЕС в рамках новой Многолетней финансовой перспективы, в частности в международном измерении программ «Erasmus +», «EU4Health», «Единый рынок» и «Гражданская защита».

• Мы приветствовали председательство Украины, как первой страны за пределами ЕС , в Стратегии ЕС для Дунайского региона, начиная с 1 ноября 2021 года.

17. Украина и ЕС подтвердили свою готовность полностью уважать права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, как это предусмотрено конвенциями ООН и Совета Европы и соответствующими протоколами. В этой связи Украина будет продолжать консультироваться и сотрудничать с Венецианской Комиссией и продолжать текущий содержательный диалог с представителями лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в том числе в отношении связанного с этим вопросом законодательства.

18. Мы подтверждаем свое решительное осуждение очевидного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии роSSийских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года. Мы не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Россией украинских Автономной Республики Крым и г. Севастополя, усиление милитаризации полуострова, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда из него. Мы осудили проведение выборов в Государственную Думу РоSSийской Федерации, которые проводились на незаконно аннексированном Крымском полуострове 17-19 сентября 2021 года вопреки духу и целям Минских договоренностей, к участию в которых также были привлечены жители неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей. Мы призвали РоSSию предоставить международным организациям и правозащитникам беспрепятственный доступ к районам, которые пока не находятся под контролем Украины, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право. В этом контексте мы призвали к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых и заключенных на Крымском полуострове и в РоSSии, включая крымскотатарских активистов. Мы осуждаем продолжающиеся преследования, а также последние действия РоSSийской Федерации против крымских татар. Мы продолжаем призывать РоSSию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него, в соответствии с международным правом. Мы осуждаем решение РоSSии закрыть части Черного моря для нероSSийских военных кораблей и государственных судов и призываем РоSSию воздержаться от нарушения законного осуществления прав и свобод навигации. Мы договорились о важности координации международных усилий для усиления устойчивости по отношению к растущим угрозам безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

19. Мы остаемся полностью преданными внедрению и обновлению наших соответствующих политик непризнания, в том числе путем применения ограничительных мер. С этой целью мы продолжим наши регулярные консультации по этим политикам и сотрудничество, в том числе на международных форумах.

20. Мы приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. ЕС приветствует создание международной Крымской платформы, начатой ее учредительным саммитом 23 августа в Киеве , а также поддерживает реализацию положений Совместной Декларации, подписанной ЕС и его государствами-членами.

21. Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ , включая ее Специальную мониторинговую миссию в Украине. Мы подчеркнули важность полного внедрения мер, о которых была достигнута договоренность во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность РоSSии как стороны конфликта. Мы приветствовали конструктивный подход Украины в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе и призвали РоSSию тоже действовать конструктивно и принимать добросовестное участие в переговорах в рамках этих форматов для разрешения конфликта. Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формированиями, которые поддерживаются Россией , а также призываем РоSSию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для восстановления всеобъемлющего прекращения огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к неподконтрольным правительству Украины участкам вдоль роSSийско-украинской государственной границы, в соответствии с ее мандатом. Выражаем сожаление по поводу решения РоSSии не соглашаться на продление мандата Наблюдательной Миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах роSSийско-украинской границы (Гуково и Донецк), что противоречит духу Минских договоренностей и не способствует мирному решению конфликта на востоке Украины. Мы повторили наш призыв к РоSSии немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также вывести роSSийские войска и технику от восточной границы Украины и с Крымского полуострова. Мы остаемся глубоко обеспокоенными присутствием роSSийской военной техники и личного состава на неподконтрольных правительству Украины территориях и в незаконно аннексированных украинских Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Мы настойчиво требуем от РоSSии выполнить свои обязательства в соответствии с Венским Документом, а также обеспечить больше прозрачности и достоверно объяснить развертывание военных сил и техники в этих районах. ЕС вновь продлил свои экономические санкции против РоSSии, их продолжительность остается четко обусловленной полным выполнением Минских договоренностей.

22. Мы возобновляем наше осуждение постоянных шагов РоSSии по принуждению граждан Украины на территориях, которые пока не контролируются Правительством Украины, ходатайствовать о получении роSSийского гражданства по упрощенной процедуре, а также выдаче роSSийских паспортов гражданам Украины, что противоречит Минским договоренностям.

23. Украина приветствовала Выводы Европейского Совета от 24 июня 2021 года, в которых лидеры ЕС подтвердили, что полное выполнение Минских договоренностей остается основным условием для каких-либо серьезных изменений в позиции ЕС в отношениях с Россией .

24. Мы договорились продолжать сотрудничество для преодоления социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта, подчеркивая важность подачи воды, электроэнергии и газа через линию разграничения, способствовать движению людей и товаров, и чтобы люди, которые живут на неподконтрольных правительству Украины территориях, в полном объеме пользовались своими гражданскими правами в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Мы еще раз подчеркнули необходимость получения беспрепятственного доступа к неподконтрольным Правительству территориям для Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ , агентств ООН , неправительственных организаций и Международного Комитета Красного Креста. Мы подчеркнули важность проведения мероприятий по разминированию также в новых районах и призвали РоSSию конструктивно присоединяться к этому вопросу в рамках ТКГ. Мы приветствовали создание Центра противоминных операций для борьбы с загрязнением минами и не разорвавшимися боеприпасами и приняли во внимание запрос Украины на получение помощи ЕС для разминирования. ЕС подтвердил готовность в дальнейшем поддерживать инклюзивный подход Украины к собственным гражданам в пораженных районах и играть ведущую роль в мероприятиях по восстановлению страны, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей после выполнения Минских договоренностей.

25. Мы подчеркнули нашу полную поддержку всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности перед 298 жертвами и их близкими родственниками за сбитие рейса MH17. Мы призвали в этой связи РоSSийскую Федерацию продолжать трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РоSSийской Федерацией в отношении сбития рейса MH17, признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17.