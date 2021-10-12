Украина выступила в Гааге по делу о захвате Россией трех кораблей и их экипажей

"Сегодня мы покажем вам, почему все возражения РоSSии должны быть отклонены».

Украинская сторона выступила на слушаниях в Арбитражном суде в Гааге по делу о захвате Россией трех украинских кораблей и их экипажей.

Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что Украина раскритиковала вчерашние заявления представителей РФ .

"РоSSийская Федерация нарушила основополагающий принцип морского права - неприкосновенность военных кораблей. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что украинские военно-морские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" является выражением нашего суверенитета и должны уважаться как таковые. Но РоSSия не придерживается международного права", - подчеркнула директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, которая представляет нашу страну на слушаниях.

Она также призвала суд помнить имена задержанных украинских моряков, которых россияне год продержали в плену.

А именно - Виктора Беспальченко, Юрия Безъязычного, Юрия Будзила, Владимира Варимеза, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Андрея Эйдера, Вячеслава Зинченко, Владислава Костишина, Владимира Лесного, Олега Мельничука, Романа Мокряка, Богдана Небылицу, Андрея Опрыска, Сергея Попова, Евгения Семидоцького, Василия Сороку, Владимира Терещенко, Сергея Цибизова, Сергея Чулибу и Андрея Шевченко.

"Несмотря на конфликт между Украиной и Россией , захват украинских кораблей стал шокирующей событием", - отметила дипломатка.

Она также отметила, что, с точки зрения Украины, Арбитраж обладает юрисдикцией для рассмотрения данного дела. Действия РФ в суде Золотарева назвала попыткой уйти от ответственности.

"В РоSSии тоже есть проблемы с фактами. Во время вчерашней презентации... я была очень удивлена, услышав ряд заявлений, которые не основываются на реальности. Я знаю протокол этого дела и показания наших военнослужащих. Они рассказывают совсем другую историю. Вчера вам также представили представление о том, о чем идет речь, и неправильный подход к спору. Сегодня мы покажем вам, о чем на самом деле идет спор", - сказала Золотарева.

"Суд обладает юрисдикцией рассматривать этот спор. Сегодня мы покажем вам, почему все возражения РоSSии должны быть отклонены", - добавила она.

После выступления Золотаревой заседание перешло в закрытый режим.

Как известно, сегодня в Гааге второй день продолжаются слушания по делу Украины против РоSSии по задержанию в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Сегодня выступает украинская сторона, а 11 октября слово было роSSийская.

Второй раунд дебатов сторон состоится 14 и 15 октября. Также зарезервировано дату 16 октября на случай необходимости.

Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские пограничники у берегов оккупированного Крыма обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

РоSSия обстрел и захват украинских кораблей признала, однако отказалась признавать за захваченными статус военнопленных и пыталась судить их по уголовным статьям вроде "незаконного пересечения роSSийской границы".

Международный трибунал по морскому праву приказал РоSSии немедленно освободить военных и вернуть корабли. Москва это сделать отказалась.

В конце моряков передали Украине не по решению трибунала, а при обмене пленными в формате 35 на 35 7 сентября 2019 года.

Также в нейтральных водах Украине вернули катера и буксир. 20 ноября они прибыли на базу в Очаков. При этом суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. До этого времени их не восстанавливали через следственные действия и проведение баллистической экспертизы. При осмотре также выяснилось, что россияне сняли все радиооборудование, а также унитазы, кухонные плиты, плафоны и розетки.