Экс-руководитель подразделения ГСЧС на Львовщине торговал оружием и ртутью

Начато производство по двум статьям Уголовного кодекса.

Служба безопасности Украины задержали злоумышленников, которые торговали ртутью и огнестрельным оружием. Одним из организаторов "бизнеса" был экс-руководитель подразделения ГСЧС Украины.

Группа злоумышленников действовала на территории Львовской и Закарпатской областей, сообщает пресс-центр СБУ.

У злоумышленников изъяты 25 кг ртути металлической, 9-мм пистолет "Браунинг" и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

По данному факту начато производство по двум статьям Уголовного кодекса.

Один из фигурантов был задержан при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества, и ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются следственные действия для получения доказательств и привлечения к ответственности других участников преступной схемы.

Мероприятия проводило управление СБУ во Львовской области совместно с областным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Ранее на Львовщине СБУ обнаружила у "активиста" тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты стреляли у Мирного запрещенным оружиемОккупанты стреляли у Мирного запрещенным оружием
Боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ВСУ, посадили на 8 летБоевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ВСУ, посадили на 8 лет
Рада вернула селу на Львовщине название, которое декоммунизировали в 2016 годуРада вернула селу на Львовщине название, которое декоммунизировали в 2016 году
На Львовщине пограничники дважды за неделю задержали мигрантов из ТурцииНа Львовщине пограничники дважды за неделю задержали мигрантов из Турции
Первую собаку-спасателя в рядах ГСЧС Тернополя торжественно проводили на пенсиюПервую собаку-спасателя в рядах ГСЧС Тернополя торжественно проводили на пенсию
Во время учений на границе с Беларусью СБУ нашла схрон с оружиемВо время учений на границе с Беларусью СБУ нашла схрон с оружием
Помощница судьи на Львовщине стянула компенсацию с адвоката, который назвал ее собакойПомощница судьи на Львовщине стянула компенсацию с адвоката, который назвал ее собакой
Авиация ГСЧС Украины вернулась из ТурцииАвиация ГСЧС Украины вернулась из Турции
После парада 12 бронеавтомобилей "Казак-2" пополнят подразделения морской пехотыПосле парада 12 бронеавтомобилей "Казак-2" пополнят подразделения морской пехоты
На Днепропетровщине разоблачили чиновников, которые "торговали" статусом участника боевых действийНа Днепропетровщине разоблачили чиновников, которые "торговали" статусом участника боевых действий
Последние новости
Подгружаем последние новости