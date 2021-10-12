Экс-руководитель подразделения ГСЧС на Львовщине торговал оружием и ртутью

Служба безопасности Украины задержали злоумышленников, которые торговали ртутью и огнестрельным оружием. Одним из организаторов "бизнеса" был экс-руководитель подразделения ГСЧС Украины.

Группа злоумышленников действовала на территории Львовской и Закарпатской областей, сообщает пресс-центр СБУ .

У злоумышленников изъяты 25 кг ртути металлической, 9-мм пистолет "Браунинг" и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

По данному факту начато производство по двум статьям Уголовного кодекса.

Один из фигурантов был задержан при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества, и ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются следственные действия для получения доказательств и привлечения к ответственности других участников преступной схемы.

Мероприятия проводило управление СБУ во Львовской области совместно с областным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.