Сотрудники прокуратуры снова пришли с обысками в "Киевзеленстрой"

Следственные действия касаются дела об уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн.

Сотрудники прокуратуры снова пришли с обысками в "Киевзеленстрой"
Фото: censor.net.ua

Сегодня, 12 октября, сотрудники Подольской окружной прокуратуры Киева проводят повторные обыски служебных помещений коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что следственные действия касаются объекта, в отношении которого уже были проведены обыски и изъята документация.

По информации коммунального объединения, уголовное производство было открыто в феврале 2019 года - по договорам, заключенным в 2018-м, и работ, которые проводили в начале 2019-го.

"«Киевзеленстрой» предоставлял во время предыдущих обысков и предоставляет пока все необходимые имеющиеся документы с целью содействия полному и всестороннему расследованию в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке", - отметили в КГГА.

Напомним, 11 мая 2021 года прокуратура совместно с работниками Фискальной службы провела обыски в служебных помещениях "Киевзеленстроя" в рамках дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 30 млн грн.

2 августа состоялись повторные обыски.

5 октября Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении заместителю гендиректора "Киевзеленстроя" и руководителю подрядной организации в присвоении средств территориальной общины города Киева.

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