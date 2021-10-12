Сотрудники прокуратуры снова пришли с обысками в "Киевзеленстрой"

Следственные действия касаются дела об уклонении от уплаты налогов на 30 млн грн.

Сегодня, 12 октября, сотрудники Подольской окружной прокуратуры Киева проводят повторные обыски служебных помещений коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что следственные действия касаются объекта, в отношении которого уже были проведены обыски и изъята документация.

По информации коммунального объединения, уголовное производство было открыто в феврале 2019 года - по договорам, заключенным в 2018-м, и работ, которые проводили в начале 2019-го.

"«Киевзеленстрой» предоставлял во время предыдущих обысков и предоставляет пока все необходимые имеющиеся документы с целью содействия полному и всестороннему расследованию в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке", - отметили в КГГА.

Напомним, 11 мая 2021 года прокуратура совместно с работниками Фискальной службы провела обыски в служебных помещениях "Киевзеленстроя" в рамках дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 30 млн грн.

2 августа состоялись повторные обыски.