Евросоюз поддержал создание Ассоциированного трио

Европейский Союз поддержал инициативу Украины, Грузии и Молдовы по созданию нового формата сотрудничества с ЕС под названием Ассоциированное трио.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - ЕС , который состоялся в Киеве во вторник.

"Мы признали текущие достижения и важность дальнейшего укрепления Восточного партнерства на основе общих ценностей и принципов дифференциации, инклюзивности и совместной собственности, а также в этой связи вспомнили декларацию саммита Восточного партнерства 2017 года. Мы положительно отметили инициативу трех ассоциированных партнеров, направленную на усиление координации между ними и углубление сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами и ЕС . Мы с нетерпением ожидаем Шестой саммит Восточного партнерства в 2021 году, который должен утвердить амбициозные долгосрочные цели и новое поколение приоритетов на период после 2020 года", - говорится в документе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что создание Ассоциированного трио должно приблизить Украину, Грузию и Молдову к обретению полноправного членства в ЕС .

Этот формат был основан в мае 2021 года, а в июне - впервые представлен в Брюсселе.

19 июля в Батуми состоялся первый саммит Ассоциированного трио, на котором Зеленский призвал предоставить Украине, Молдове и Грузии европейскую перспективу.