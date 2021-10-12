Евросоюз поддержал деолигархизацию в Украине

Европейский Союз поддержал усилия Украины в борьбе с олигархическим влиянием.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - ЕС , который состоялся в Киеве во вторник.

" ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизации"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины в этом направлении", - говорится в документе.

Напомним, что 23 сентября Верховная Рада приняла закон о деолигархизации. Его рассмотрение происходило по сокращенной процедуре, что позволило избежать необходимости заслушивать каждую из тысячи поправок.

Пока закон не подписан даже спикером парламента, потому что депутаты зарегистрировали 12 постановлений об отмене решения Верховной Рады.