Евросоюз поддержал деолигархизацию в Украине

От власти требуют "юридически обоснованного принятия и внедрения" закона.

Евросоюз поддержал деолигархизацию в Украине
Фото: president.gov.ua

Европейский Союз поддержал усилия Украины в борьбе с олигархическим влиянием.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - ЕС, который состоялся в Киеве во вторник.

"ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизации"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины в этом направлении", - говорится в документе.

Напомним, что 23 сентября Верховная Рада приняла закон о деолигархизации. Его рассмотрение происходило по сокращенной процедуре, что позволило избежать необходимости заслушивать каждую из тысячи поправок.

Пока закон не подписан даже спикером парламента, потому что депутаты зарегистрировали 12 постановлений об отмене решения Верховной Рады.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз поддержал создание Ассоциированного триоЕвросоюз поддержал создание Ассоциированного трио
ЕС призвал РоSSию взять на себя ответственность в качестве стороны конфликта в УкраинеЕС призвал РоSSию взять на себя ответственность в качестве стороны конфликта в Украине
«Удар» выступает за полную перезагрузку системы правосудия в Украине - заявление партии«Удар» выступает за полную перезагрузку системы правосудия в Украине - заявление партии
В Украине освободили военных, которых помиловал ЗеленскийВ Украине освободили военных, которых помиловал Зеленский
В Украине планируют расширить перечень обязательных для вакцинации профессийВ Украине планируют расширить перечень обязательных для вакцинации профессий
В Украине с первым государственным визитом приехал новый президент ИзраиляВ Украине с первым государственным визитом приехал новый президент Израиля
Грузия назначила нового посла в УкраинеГрузия назначила нового посла в Украине
Иностранные послы в Украине "пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах", - КулебаИностранные послы в Украине "пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах", - Кулеба
ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине, - СМИЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине, - СМИ
"Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова, - Гетманцев"Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова, - Гетманцев
Последние новости
Подгружаем последние новости