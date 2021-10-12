«Нет убедительных доказательств». Георгиева остается в должности директора МВФ

Исполнительный совет МВФ завершила проверку действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой в связи с нарушениями, которые были обнаружены при подготовке рейтинга делового климата в 2018 году, и не нашла доказательств его вины. Об этом говорится в заявлении Фонда .

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Решение Совета МВФ

Совет выразил ей доверие и решил не отстранять от должности.

«Исполнительный совет считает, что представленная информация не содержит убедительных доказательств того, что директор-распорядитель играла ненадлежащее роль в подготовке отчета Doing Business 2018 года, когда она была главой Всемирного банка», — сказано в сообщении МВФ .

В чем суть обвинений

В сентябре юридическая фирма WilmerHale опубликовала исследование «неточностей», которые были обнаружены в рейтинге Doing Business в 2018 и 2020 годах.

Исследование, инициированное комитетом по этике Всемирного банка, утверждает, что во время своего пребывания в должности исполнительного директора, «Георгиева принимала непосредственное участие в попытках повысить рейтинг Китая».

«Doing Business» — это ежегодное исследование Всемирного банка, которое оценивает, насколько дружественный бизнес или иное государство.

В рейтинге за 2018 Китай должен был занять 85 место, но после вмешательства руководства банка он оказался на 78 месте, там где он был за год до этого, утверждает исследование.

В своем заявлении 16 сентября Георгиева сказала, что «полностью не согласна с данной интерпретацией» отчета WilmerHale.

Как отреагировал МВФ

После публикации исследования, Исполнительный совет МВФ провел несколько встреч для обсуждения обвинения и их последствия для института. После встречи в воскресенье, пресс-секретарь МВФ заявил, что «совет существенно продвинулся вперед в своей оценке и очень скоро примет окончательное решение по этому вопросу».

По сообщениям, Франция, Германия, Италия и Великобритания до сих пор поддерживают Георгиеву. Некоторые американские чиновники настроены к ней скептически.