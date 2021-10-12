Американская торговая палата обеспокоена стремительным ростом нелегального рынка сигарет

Теневой оборот за четыре года увеличился в десять раз.

Американская торговая палата обеспокоена стремительным ростом нелегального рынка сигарет
Тетяна Прокопчук
Фото: Макс Требухов

Компании-члены Американской торговой палаты в Украине обеспокоены стремительным ростом нелегального рынка сигарет.

Об этом сказала вице-президент АТП в Украине Татьяна Прокопчук на круглом столе, организованном Growford Institute и Институтом Горшенина.

"Обеспечение справедливой, равной, предсказуемой налоговой политики, а также конкуренции на рынке путем уменьшения теневой экономики - один из десяти шагов для экономического восстановления и роста экономики Украины согласно документу, который разработан Американской торговой палатой в 2021 году. Вместе с тем, согласно исследованиям Kantar, доля нелегального оборота табачных изделий в Украине за последние четыре года выросла в десять раз и составила 15,9% по состоянию на май", - заявила она.

По словам Прокопчук, в связи с увеличением теневого рынка Американская торговая палата инициировала исследования сферы акцизного налогообложения табачных изделий и противодействия их незаконному производству и обороту.

"Именно поэтому компании-члены, представители индустрии, обеспокоены стремительным ростом нелегального уровня, инициировали данное исследование, чтобы выяснить основные факторы нелегального рынка, установить формы и определить инструменты, чтобы можно было эффективно противодействовать нелегальному обороту", - заявила она.

Исследование было осуществлено экспертами Growford Institute, которые пришли к выводу, что стремительное увеличение акцизного налога не приводит к пропорциональному увеличению налоговых поступлений, а наоборот - стимулирует развитие нелегального рынка.

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