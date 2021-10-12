ЕС призвал РоSSию взять на себя ответственность в качестве стороны конфликта в Украине

Европейский Союз призывает РоSSию взять на себя ответственность как стороны конфликта в Украине. Об этом в рамках саммита Украина - ЕС сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы направили наших сотрудников на Юго-Восток Украины, чтобы они сами, своими глазами увидели нужды общины, которая живет под влиянием конфликта, увидели, какие нужны помощь и инвестиции", - добавила она.

ЕС будет финансировать школьные автобусы для детей, живущих на линии конфликта. Урсула фон дер Ляйен также заверила в поддержке энергобезопасности Украины.

"Комиссия изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение (газа. - Ред.) для Украины", - добавила она.

В частности, изучается реверс газа из Словакии и возможности совместного хранения газа в украинских хранилищах.

Президент Евросовета Шарль Мишель также заверил в поддержке Украины.