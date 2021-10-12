Китайские страсти. Почему МВФ грозит фундаментальный кризис доверия

Глава МВФ Кристалина Георгиева попала в скандал, который может стоить ей должности, пишет CNBC.

Китайские страсти. Почему МВФ грозит фундаментальный кризис доверия
Фото: politico.com

Перед тем как возглавить МВФ в конце 2019, Георгиева с 2017 работала исполнительным директором Всемирного банка. Теперь ее обвиняют в том, что она заставила персонал этого учреждения переделать рейтинг Doing Business, чтобы «задобрить» правительство Китая.

Георгиева отрицает обвинения, но скандал омрачает ежегодные встречи между МВФ и Всемирным банком, которые состоятся на этой неделе в Вашингтоне.

В чем суть обвинений

В сентябре юридическая фирма WilmerHale опубликовала исследование «неточностей», которые были обнаружены в рейтинге Doing Business в 2018 и 2020 годах.

Исследование, инициированное комитетом по этике Всемирного банка, утверждает, что во время своего пребывания в должности исполнительного директора, «Георгиева принимала непосредственное участие в попытках повысить рейтинг Китая».

«Doing Business» — это ежегодное исследование Всемирного банка, которое оценивает, насколько дружественно бизнесу то или иное государство.

В рейтинге за 2018 Китай должен был занять 85 место, но после вмешательства руководства банка он оказался на 78 месте — там где он был за год до этого, утверждает исследование.

В своем заявлении 16 сентября Георгиева сказала, что «в корне не согласна с данными и интерпретацией» отчета WilmerHale.

Как отреагировал МВФ

После публикации исследования, Исполнительный совет МВФ провела несколько встреч для обсуждения обвинения и их последствия для института. После встречи в воскресенье, пресс-секретарь МВФ заявил, что «совет существенно продвинулся вперед в своей оценке и очень скоро вынесет окончательное решение по этому вопросу».

По сообщениям, Франция, Германия, Италия и Великобритания до сих пор поддерживают Георгиеву. Некоторые американские чиновники настроены к ней более скептически.

Репутация фонда оказалась под вопросом

Кроме того, в ходе расследования появилась информация, что уже во время своей работы в МВФ Георгиева побудила персонал фонда смягчить критику экологической политики Бразилии после вмешательства бразильского правительства.

В ответ фонд заявил, что решение об изменении формулировок в докладе было принято в рамках стандартной процедуры. По словам пресс-секретаря, «МВФ считает изменение климата критически важной проблемой для экономики и очень ясно выразил эту позицию в отчете по Бразилии».

Тимоти Эш, стратег Bluebay Asset Management по развивающимся рынкам, назвал ситуацию «фундаментальным кризисом доверия к МВФ».

«Вред уже причинен. Люди уже сомневаются во всей работе фонда и не только в связи с исследованием о Doing Business», — написал он в недавнем отчете.

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