"Вместе с ЕС мы едины, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе лежит на РФ", - Зеленский

Президент Украины отметил, что пришло время расширять санкции против РоSSии.

Одной из ключевых тем 23-го саммита Украина - Евросоюз стала координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке Украины.

Об этом на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе лежит на РФ , которая несомненно является стороной конфликта", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил за санкции, но считает, что санкционную политику пора расширить.

"В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму РоSSийской Федерации в оккупированном Крыму, городе Севастополь и на временно оккупированных территориях на Донбассе. Без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека в Крыму", - добавил он .

По словам президента, на саммите была достигнута договоренность удвоить усилия для освобождения 450 незаконно задержанных оккупантами украинцев.

Также президент отметил, что "Северный поток-2" ставит перед Украиной новые вызовы.

"Мы договорились установить стратегический энергетический диалог между Украиной и ЕС ", - добавил президент.