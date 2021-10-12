Украина и ЕС подписали Соглашение об общем авиационном пространстве

Переговоры об общем авиационном пространстве Украины и ЕС начались еще в 2007 году.

Украина и Евросоюз подписали Соглашение об общем авиационном пространстве. Подписание состоялось в рамках 23-го саммита Украина-ЕС в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В церемонии подписания также приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол председательствующей в ЕС Словении Томаш Менцин и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кроме того, подписан договор об участии в рамочной программе "Горизонт-Европа" и соглашение об участии Украины в программе "Креативная Европа" на 2021-2027 годы.

Ожидается, что соглашение об общем авиационном пространстве предоставит еще больше возможностей для обменов и путешествий.

Переговоры о совместном авиационном пространстве Украины и ЕС начались еще в 2007 году. Его запуск позволит всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину из любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза.

Предварительное подписание соглашения об открытом небе произошло еще в 2013 году, но окончательное утверждение отложили из-за незавершенного Евросоюзом процесса внутреннего согласования редакции определения "территория" в контексте вопроса Гибралтара.

После выхода Великобритании из ЕС этот вопрос был снят, и Евросоюз обещал подписать соглашение об открытом небе, как только будет документально зафиксирован тот факт, что Великобритания больше не является подписантом этого документа.

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