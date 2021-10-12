МВД установило всех людей, с которыми контактировал в ночь смерти нардеп Поляков

Правоохранители установили всех людей, с которыми в ночь смерти контактировал народный депутат Антон Поляков.

Об этом журналистам сообщил представитель МВД Артем Шевченко, пишет "Укринформ". Он также подтвердил, что таксист, который вез Полякова и в авто которого ему стало плохо, изменил свои показания.

"Те показания, которые он сейчас дает уже официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу, во время общения на месте с полицейскими, которые пытались реанимировать", - отметил Шевченко.

Таксист, по словам Шевченко, сначала говорил, что подобрал Полякова как случайного пассажира. Затем он сказал, что ему поручили какое-то время поездить за машиной, в которой сидел Поляков со своим товарищем, а потом депутата пересадили в это такси.

"С ним (таксистом - Ред.) пока правоохранители проводят различные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей, кроме потерпевшего. Потому что есть еще третий человек, который также находился с ним в компании", - сказал Шевченко .

Подозрений по делу о гибели пока никому не сообщили.

Напомним, что токсикологическая экспертиза обнаружила следы алкоголя и метадона в теле внезапно умершего депутата Антона Полякова. Полиция рассматривает две версии смерти - естественная вследствие болезни и отравление, как самостоятельное, так и посторонними лицами.