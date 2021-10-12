Президент Евросовета Шарль Мишель: "ЕС остается самым близким другом Украины"

По его словам, новое Соглашение об общем авиационном пространстве предоставляет еще больше возможностей для обменов и путешествий.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель в рамках Саммита Украина - Европейский Союз заявил, что ЕС остается самым близким другом Украины.

Соответствующее заявление размещено на странице Мишеля в Facebook.

" ЕС остается самым близким другом Украины. Сегодняшний Саммит между Европейским Союзом и Украиной в Киеве при участии Президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен углубляет наше партнерство", - отметил он.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Политик добавил, что новое Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом открывает рынок для лоукост-авиакомпаний и предоставляет еще больше возможностей для обменов и путешествий.

Напомним, сегодня в Киеве начался 23-й Саммит Украина - ЕС . Предыдущий проходил в октябре прошлого года в Брюсселе. Саммиты такого формата проходят с 1997 года.