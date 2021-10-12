Кабмин назначил нового главу Государственной миграционной службы

До этого Наталья Науменко занимала должность первого заместителя председателя ГТС.

Кабинет Министров на заседании 11 октября назначил Наталью Науменко главой Государственной миграционной службы, которая с конца сентября была и.о. главы службы.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

С августа 2018 года Науменко занимала должность первого заместителя председателя ГТС.

До этого работала директором Департамента по делам беженцев и иностранцев Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, 29 сентября правительство освободило от должности главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка. Он возглавлял ведомство с декабря 2015 года.