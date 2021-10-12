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2021-10-12
Кабмин назначил нового главу Государственной миграционной службы
До этого Наталья Науменко занимала должность первого заместителя председателя ГТС.
Наталія Науменко
Фото: ДМС
Кабинет Министров на заседании 11 октября назначил Наталью Науменко главой Государственной миграционной службы, которая с конца сентября была и.о. главы службы.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
С августа 2018 года Науменко занимала должность первого заместителя председателя ГТС.
До этого работала директором Департамента по делам беженцев и иностранцев Государственной миграционной службы Украины.
Напомним, 29 сентября правительство освободило от должности главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка. Он возглавлял ведомство с декабря 2015 года.