Нардеп от "Слуги" Клочко солгал относительно миллионного состояния матери, - СМИ

Сестра нардепа, которая якобы помогала матери деньгами, официально зарабатывает 10 тысяч гривен в месяц и никогда не имела бизнеса.

Нардеп от "Слуги" Клочко солгал относительно миллионного состояния матери, - СМИ
Андрій Клочко
Фото: facebook.com/andrey.klochko.92

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко, у матери которого обнаружили миллионное состояние, солгал относительно его происхождения.

В расследовании Bihus.Info говорится, что сестра нардепа, состоянием которой он ранее объяснял происхождение недвижимости на миллионы гривен у матери, официально зарабатывает 10 тысяч гривен в месяц, живет на Троещине и никогда не имела бизнеса.

"Сестра нардепа Елена Грузицкая не имеет никакого бизнеса и, если верить реестрам, никогда его не имела. Женщина работает в стоматологической клинике руководителем и официально, по данным источников журналистов в налоговой, с начала этого года получала около 9000 гривен зарплаты в месяц (плюс еще по 1300 грн в месяц от другой стоматологической фирмы)", - говорится в расследовании.

Муж сестры работает в компании, занимающейся изделиями из алюминия, и с начала года официально получает около 28 тысяч в месяц. За три последних года их семья совокупно заработала чуть больше миллиона гривен.

Еще одним объяснением происхождения имущества матери Клочко назвал продажу семейной квартиры и его недвижимости в Броварах.

Как установили журналисты, эти утверждения соответствуют действительности, однако доход от данных сделок составил лишь немногим более 2,6 млн гривен, что существенно меньше суммы, потраченной на покупку имущества матери.

В процессе проверки состояния сестры народного депутата Bihus.Info выяснило, что она покупала новую недвижимость параллельно с матерью. Период также совпадает с попаданием Клочко в Верховную Раду.

Так, Елена Грузицкая в течение последних двух лет стала владелицей квартиры в ЖК "Бавария" под Киевом, 100-метровой квартиры на Троещине и сразу двух квартир в том же ЖК "Ривьера", где недвижимость досталась и матери. Рыночная стоимость приобретенного Грузицкой имущества может достигать 7 млн грн.

Поэтому, всего родственники нардепа за время его пребывания в парламенте, по подсчетам журналистов, скупились где-то на 20 миллионов гривен.

Ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что 70-летняя мать Клочко за последние два года стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и автомобиля "Тесла". Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн.

После этого Клочко заявил, что не причастен к недвижимости матери, и объяснил, что ей помогает его сестра.

Андрей Клочко до депутатства был частным предпринимателем с основным видом деятельности - торговля книгами. Жена и сейчас занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году женщина задекларировала более 3,3 млн грн доходов.

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