Чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ объявили в Одесской области

Вчера такое же решение приняли на Закарпатье, Хмельницкой области и Ивано-Франковске.

Чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ объявили в Одесской области
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Одесская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за нехватки газа для бюджетных учреждений.

Такое решение комиссия приняла вечером 11 октября.

По информации ОГА, в связи с повышением цен на природный газ поставщики услуг не могут выполнять контрактные условия, а организации и учреждения социальной сферы (школы, больницы и т.п.) не могут оплатить завышенную в разы стоимость услуг. Сегодня цена газа составляет около 40 грн за кубический метр.

По словам директора департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Антона Шалигала, в учреждения области поступают многочисленные письма от поставщиков услуг с предупреждением о прекращении поставок. Учитывая то, что в сжатые сроки учреждения социальной сферы не успеют оформить новые договорные отношения (из-за отсутствия соответствующих бюджетных ассигнований), соответствующие субъекты могут остаться без поставщиков услуг. Это приведет к отключению от газоснабжения.

Такие обстоятельства могут привести к срыву отопительного сезона.

Как сообщалось, чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ вчера объявили также в Закарпатье, Хмельницкой области и Ивано-Франковске.

На прошлой неделе средняя ожидаемая цена закупки газа на тендерных процедурах выросла с 29 тыс грн до 41 тыс грн/тыс куб м. Таким образом цена втрое превысила гарантированную "Нафтогазом" цену газа в 13,66 грн/куб м.

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