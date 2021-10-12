НБУ назначил директора департамента финансовой стабильности

На место Ваврищука, который уволился в сентябре, назначили Первин Дадашову.

Департамент финансовой стабильности Национального банка с 11 октября возглавила Первин Дадашова.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Департамент финансовой стабильности входит в блок "Монетарная стабильность", что подчиняется заместителю главы Национального банка Сергею Николайчуку по вертикали подчинения

Дадашова заменила Виталия Ваврищука, который уволился с середины сентября. Она работает в НБУ с июля 2017 года, пройдя путь от ведущего экономиста до начальника отдела макрострес-тестирования и разработки модельного инструментария и начальника управления макропруденциальных политики и исследований.

После освобождения Ваврищука начала выполнять его обязанности.

До работы в НБУ была старшим преподавателем Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Имеет научную степень кандидата экономических наук, а также - доктора философии (PhD) по финансам.

Напомним, что летом 2021 года об увольнении с НБУ сообщили руководители сразу пяти департаментов.