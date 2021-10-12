НБУ назначил директора департамента финансовой стабильности

На место Ваврищука, который уволился в сентябре, назначили Первин Дадашову.

НБУ назначил директора департамента финансовой стабильности
Фото: bank.gov.ua

Департамент финансовой стабильности Национального банка с 11 октября возглавила Первин Дадашова.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Департамент финансовой стабильности входит в блок "Монетарная стабильность", что подчиняется заместителю главы Национального банка Сергею Николайчуку по вертикали подчинения

Дадашова заменила Виталия Ваврищука, который уволился с середины сентября. Она работает в НБУ с июля 2017 года, пройдя путь от ведущего экономиста до начальника отдела макрострес-тестирования и разработки модельного инструментария и начальника управления макропруденциальных политики и исследований.

После освобождения Ваврищука начала выполнять его обязанности.

До работы в НБУ была старшим преподавателем Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Имеет научную степень кандидата экономических наук, а также - доктора философии (PhD) по финансам.

Напомним, что летом 2021 года об увольнении с НБУ сообщили руководители сразу пяти департаментов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС назначил Труханову залог 30 млн гривен
По делу о покушении на Шефира правоохранители назначили более 30 экспертизПо делу о покушении на Шефира правоохранители назначили более 30 экспертиз
22-летнюю дочь Кадырова назначили министром культуры Чечни22-летнюю дочь Кадырова назначили министром культуры Чечни
Верховная Рада назначила главой парламента Руслана СтефанчукаВерховная Рада назначила главой парламента Руслана Стефанчука
Заместителю гендиректора "Киевзеленстроя" объявили подозрениеЗаместителю гендиректора "Киевзеленстроя" объявили подозрение
Грузия назначила нового посла в УкраинеГрузия назначила нового посла в Украине
Главе Тывровского райсуда назначили залог 3,5 млн гривен по подозрению во взяткеГлаве Тывровского райсуда назначили залог 3,5 млн гривен по подозрению во взятке
Украина хочет увеличения финансовой поддержки США до $1 млрд в годУкраина хочет увеличения финансовой поддержки США до $1 млрд в год
В Киеве будут судить семерых действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГАВ Киеве будут судить семерых действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА
Госсекретарь США назначил помощника по делам Южной и Центральной АзииГоссекретарь США назначил помощника по делам Южной и Центральной Азии
Последние новости
Подгружаем последние новости