"ЕС" подала в ОГП два заявления: о преступлениях в "Укрэксимбанке" и в отношении Pandora Papers

Партия "Европейская Солидарность" подала в Офис генерального прокурора заявление о двух преступлениях: одно касается якобы кредита "Укрэксимбанка" бизнесмену с оккупированного Донбасса, а другое - расследования "Pandora Papers". Об этом сообщил нардеп от " ЕС " Артур Герасимов.

""Европейская Солидарность" подала в Офис генерального прокурора два заявления о преступлениях. Первое из них касается расследования схем ... и не об избиении журналистов - здесь уже мы видим, что дело двигалось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма", - отметил Герасимов.

"И второе - в отношении "Пандорагейта". Также мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в Офис генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ, насколько информация журналистов об этом может быть - грязные украденные средства с "ПриватБанка", украденные у каждого украинца - насколько это соответствует действительности", - добавил он также.

Напомним, Pandora Papers - глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и сокрытых состояниях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. Над документами из проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектом работало и работает Слидство.Инфо.