"ЕС" подала в ОГП два заявления: о преступлениях в "Укрэксимбанке" и в отношении Pandora Papers

В партии Порошенко хотят знать, насколько информация в СМИ соответствует действительности.

"ЕС" подала в ОГП два заявления: о преступлениях в "Укрэксимбанке" и в отношении Pandora Papers
Фото: president.gov.ua

Партия "Европейская Солидарность" подала в Офис генерального прокурора заявление о двух преступлениях: одно касается якобы кредита "Укрэксимбанка" бизнесмену с оккупированного Донбасса, а другое - расследования "Pandora Papers". Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Артур Герасимов.

""Европейская Солидарность" подала в Офис генерального прокурора два заявления о преступлениях. Первое из них касается расследования схем ... и не об избиении журналистов - здесь уже мы видим, что дело двигалось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма", - отметил Герасимов.

"И второе - в отношении "Пандорагейта". Также мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в Офис генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ, насколько информация журналистов об этом может быть - грязные украденные средства с "ПриватБанка", украденные у каждого украинца - насколько это соответствует действительности", - добавил он также.

Напомним, Pandora Papers - глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и сокрытых состояниях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. Над документами из проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектом работало и работает Слидство.Инфо.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Юристы из США помогали Китаю купить "Мотор Сич", - Pandora PapersЮристы из США помогали Китаю купить "Мотор Сич", - Pandora Papers
Среди Pandora Papers имеются данные о 10 компаний, связанных с "Кварталом 95" - "Следствие инфо"Среди Pandora Papers имеются данные о 10 компаний, связанных с "Кварталом 95" - "Следствие инфо"
ГБР завершило досудебное расследование в отношении ТупицкогоГБР завершило досудебное расследование в отношении Тупицкого
Владелица "Экспресс-маникюра" подала декларацию на должность вице-премьера - главы МинстратегпромаВладелица "Экспресс-маникюра" подала декларацию на должность вице-премьера - главы Минстратегпрома
"Евросолидарнисть" подаст в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о принятии закона об олигархах"Евросолидарнисть" подаст в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о принятии закона об олигархах
После выборов в Государственную думу будет радикализация РоSSии в отношении Украины, - ГармашПосле выборов в Государственную думу будет радикализация РоSSии в отношении Украины, - Гармаш
Языковой омбудсмен отверг идею Данилова в отношении латиницыЯзыковой омбудсмен отверг идею Данилова в отношении латиницы
Совет адвокатов призвал президента отреагировать на заявления его представителя в КС по поводу сужения прав гражданСовет адвокатов призвал президента отреагировать на заявления его представителя в КС по поводу сужения прав граждан
Учения "Запад 2021": в ВСУ не фиксируют подготовку РФ к агрессии в отношении УкраиныУчения "Запад 2021": в ВСУ не фиксируют подготовку РФ к агрессии в отношении Украины
Белый дом назначил ответственного за политику США в отношении УкраиныБелый дом назначил ответственного за политику США в отношении Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости