Боррель: Украина уже очень близка к Европейскому союзу

"Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения - это лучший инструмент для достижения такой цели".

Боррель: Украина уже очень близка к Европейскому союзу
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Европейский союз признал и приветствовал европейский выбор Украины и стремление стать членом ЕС. Блок разделяет стремление Украины укреплять политические связи и экономическую интеграцию.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении. Засвидетельствовано это и в декларации, принятой по итогам саммита "Восточного партнерства" 2017 года", - сказал Боррель, отвечая на вопрос о том, когда можно ждать положительного фидбэка от ЕС в вопросе признания европейской перспективы Украины.

По словам главы европейской дипломатии, ЕС и Украина разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

"Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения - это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящего сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и вообще ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз - и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу", - подчеркнул Боррель.

Напомним, Украина и Европейский Союз во вторник, 12 октября, заключат соглашение об открытом небе, предварительно подписанное еще восемь лет назад. Церемония состоится в рамках саммита Украина-ЕС.

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