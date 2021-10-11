Зеленский обсудил с Меркель и Макроном подготовку нормандского саммита

Встреча лидеров трех стран состоялась в видеоформате.

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Фото: пресс-служба президента

Разговор касался вопроса достижения мира на Донбассе, а также подготовки к проведению очередного саммита "Нормандской четверки", сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей о согласованных последовательных шагах, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе. Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате", - говорится в сообщении.

Президент Украины проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на востоке страны, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Немецкий и французский лидеры приветствовали весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта. Они заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе.

Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года. Канцлер ФРГ и президент Франции пообещали поднять эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как заявлял ранее глава Офиса президента Андрей Ермак, Украина хочет провести саммит Нормандской четверки до окончания каденции Меркель.

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