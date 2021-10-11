Аброськина уволили с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел

Основанием стали результаты проверки анонимной жалобы с формулировкой "за систематические нарушения"

Аброськина уволили с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел
Фото: npu.gov.ua

Вячеслав Аброськин освобожден от должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня из разных источников мне стало известно, что приказом министра внутренних дел по результатам проверки анонимной жалобы с формулировкой «за систематические нарушения» я уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Впервые за 30 лет службы получил такое обоснование", - написал Аброськин.

Он поблагодарил коллег за сотрудничество и пожелал курсантам и студентам "стать настоящими людьми, профессиональными юристами".

"Знаю в совершенстве свою систему МВД, поэтому жду вслед ведро разной грязи. Учитывая логику развития событий, грязь должна быть обязательно и будет ее много", - написал Аброськин.

Аброськин с июля 2017 года занимал должность первого заместителя главы Национальной полиции Украины. 12 сентября 2019 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку Вячеслава Аброськина и еще двух заместителей главы Нацполиции.

В тот же день Аброськин заявил, что подал в отставку из-за намерения баллотироваться в мэры Мариуполя.

Меньше чем через месяц, 4 октября 2019 года, Аброськин был назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

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