Противоправные действия против Порошенко документируются - бывший заместитель главы СБУ

Кононенко сообщил о "фальсификации материалов" в минимум двух уголовных производствах против Порошенко.

Все противоправные действия против лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко и активистов партии документируются для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Об этом во время брифинга заявил генерал СБУ , депутат Киевсовета Виктор Кононенко.

«Мы давно аккумулируем информацию о намерениях власти использовать правоохранительный блок для уголовного преследования пятого Президента Украины как лидера крупнейшего оппозиционного объединения страны. Напомню, что и глава СБУ , и Генеральный прокурор, и министр МВД являются однопартийцами и близким окружением действующего Президента», - говорит Кононенко.

Он сообщил, что сейчас по меньшей мере в двух уголовных производствах происходит фальсификация материалов с целью объявления Петру Порошенко подозрений в совершении преступления.

«Единственное, что удерживает власть от этих шагов, это отсутствие доказательной базы относительно самого факта преступления со стороны пятого Президента Украины. В целях формирования правоохранители активно осуществляют поиск лиц, которые согласятся дать необходимые им показания, однако желающих участвовать в фальсификации, а потом отвечать за это, ими пока не найдено», - отмечает Виктор Кононенко.

«Я советовал бы тем руководителям, которые дают своим подчиненным незаконные указания, хорошо подумать перед тем, как толкать их на преступление, потому что потом эти же подчиненные не будут вас покрывать, а дадут откровенные показания по организации фальсификаций», - убежден Кононенко.

Он также сообщил, что против лидера оппозиции активно применяют институт «титушек» как инструмент внезаконной борьбы с политической оппозицией.

«Ответом на внезаконные действия власти будет документирование ее противоправных действий, инициирование их расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности», - резюмирует Кононенко.