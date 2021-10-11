Суд избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Мецгеру

Голосеевский райсуд Киева избрал главе правления государственного Укрэксимбанка Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Его обвиняют в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Уже двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. По одному из фигурантов - это лицо, которое отвечает за информационную политику - ночной домашний арест с 21:00 до 6:00, и одному из руководителей банка - с 22:00 до 6:00", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Максимец уточнила, что ночной домашний арест суд избрал главе правления банка Евгению Мецгеру и пресс-секретарю Укрэксимбанка Владимиру Пикалову.

По словам Максимец, суд также избрал меру пресечения третьему подозреваемому, который отвечает за безопасность банка. Его отпустили под личное обязательство.

Она отметила, что двум первым лицам инкриминируется препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Третьему подозреваемому, кроме ст. 171, инкриминируется совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений (ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного, и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Пресс-служба Укрэксимбанка сначала пыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако, после того как было обнародовано видео, Мецгер был отстранен от должности на время внутренней проверки. Позже он извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен.