Спикера Укрэксимбанка Пикалова отправили под ночной домашний арест

Руководителю и охраннику банка пока объявлено подозрения.

Спикера Укрэксимбанка Пикалова отправили под ночной домашний арест
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Директору департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимиру Пикалову избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Соответствующее решение принял районный суд города Киева, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Сегодня утром прокуратура внесла ходатайство (в Голосиивсьий райсуд Киева - ред.) об избрании меры пресечения всем трем работникам банка, которые фигурируют в производстве относительно препятствования работе журналистов из программы «Схемы». В настоящее время уже избрана мера пресечения одному должностному лицу, это лицо, отвечало за информационную политику (Пикалов - ред.). Ему суд избрал ночной домашний арест с 21:00 до 6:00", - цитирует пресс-секретаря прокуратуры агентство Укринформ.

По ее словам, прокурор просит по другим двум фигурантам этого дела - руководителю Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и представителю охраны банка - меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и личного обязательства соответственно.

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 171 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Пресс-служба Укрэксимбанка сначала пыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако, после того как было обнародовано видео, Мецгера было отстранено от должности на время внутренней проверки. Позже он извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен.

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