Прокуратура проводит обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА с одновременным вручением подозрений

Речь идет о растрате более 700 тыс. грн на капремонте стадиона.

Прокуратура проводит обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА с одновременным вручением подозрений
Фото: kyiv.gp.gov.ua

В понедельник, 11 октября, Голосеевская окружная прокуратура Киева совместно с полицией проводит обыски в служебных помещениях Департамента молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Обыски проходят в рамках уголовного производства о растрате более 700 тыс. грн путем злоупотребления служебным положением, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что должностные лица подчиненного Департамента коммунального предприятия "Спортивный комплекс" перевели из городского бюджета более 700 тыс. гривен на счета подрядных организаций за работы по капитальному ремонту стадиона с легкоатлетической дорожкой и спортивных площадок, которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме. Во время обыска обнаружено и изъято документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений КП с частным обществом. Они будут отправлены на экспертизу. "Вместе с тем, в ходе обыска двум инженерам технического надзора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, и планируется сообщение о подозрении третьему лицу - представителю подрядной организации", - сообщили в прокуратуре.

На прошлой неделе Киевская прокуратура провела обыски в "Укрзализныци". Следственные действия касались хищения при реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".

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